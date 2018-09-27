Радіо Свобода Daily: УПЦ (МП) не має права виступати проти екзархів – архієпископ Тельміський

«УПЦ (МП) не є самостійною одиницею у веденні діалогу»

Українська православна церква (Московського патріархату) не має права вимагати, щоб екзархи Константинопольського патріархату залишили Україну, заявив доктор богослов’я, ієрарх Константинопольського патріархату архієпископ Тельміський Йов (Геча), коментуючи рішення синоду УПЦ (МП), ухвалене напередодні.

«За яким правом УПЦ (МП) засуджує Вселенський патріархат, якщо у міжцерковних відносинах УПЦ (МП) не є самостійною одиницею у веденні діалогу, вона не є суб’єктом, не веде листування, в якому бере участь виключно РПЦ», – заявив владика Йов.

Він також додав, що десять років тому не екзархи, а сам Вселенський патріарх Варфоломій І приїздив до Києва, без запрошення з боку УПЦ (МП), «і все одно церква під керівництвом митрополита Володимира обрала тоді не шлях конфронтації, а шлях діалогу і порозуміння».

​Угорський консул має поїхати з Берегова

Очільник українського МЗС Павло Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН із угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або він буде висланий з країни. «Ми протягом годинної дискусії не досягли згоди щодо того, як тлумачити цей інцидент (із роздачею угорських паспортів – ред.) Я запропонував пану Сійярто самому відкликати консула, я так розумію, він з цим не згоден. Якщо відповідного рішення цими днями не відбудеться, він поїде додому, це безумовно», – повідомив Клімкін журналістам одразу по закінченні переговорів. За словами міністра, зустріч виявилася безрезультатною, його співрозмовник не сприймав жоден з аргументів української сторони.

За даними МЗС України, угорські паспорти мають приблизно 100 тисяч закарпатців. В Україні не визнається подвійне громадянство і передбачена можливість втрати громадянства України в разі свідомого набуття іншого. А якщо в українця виявлять паспорт іншої держави, його можуть лише оштрафувати, документ не вилучають.

Діяти у цій ситуації треба у правовій площині, переконаний екс-консул генерального консульства України в Ніредьгазі (Угорщина) Ален Панов, і якнайшвидше врегулювати українське законодавство. По-перше, чітко прописати норми зняття з посад тих чиновників, які володіють, крім українського, громадянствами інших країн. Це має стосуватися і виборних посад в органах місцевого самоврядування. А також треба зафіксувати в юридичній площині можливість (або заборону) отримувати громадянства інших країн, вважає він.

«Мовчання вбиває»

Й невеличкий анонс далі. У четвер, 27 вересня, активісти мають намір пікетувати Адміністрацію президента через, за їхніми словами, «бездіяльність вищого керівництва держави» у зв’язку з нападами на українців з активною громадянською позицією, які значно почастішали останнім часом. Серед головних вимог мітингувальників – відставка керівництва Національної поліції та прокуратури. Відомі українці та ціла низка різноманітних організацій закликають усіх небайдужих долучитись до акції (аналогічні заходи під гаслом «Мовчання вбиває»​ мають відбутись у Харкові та Львові).

Сенцов: вірю в добрий кінець цієї історії

Український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії на 20 років ув’язнення, заявив у листі до російської правозахисниці Зої Свєтової, що вірить у добрий кінець своєї історії.За словами Свєтової, листа Сенцов надіслав 25 вересня.

«Дякую тим людям, які, незважаючи на весь цей безкінечний марафон, ще продовжують підтримувати мене, а головне і всіх інших українських політв’язнів. Вони не здаються, і я разом з ними. Вірю в добрий кінець цієї історії, незважаючи ні на що. Ніщо не буває вічним, навіть погане», –наголосив Сенцов. Він зазначив, що не сподівався протриматись так довго, і не знає, на скільки його ще вистачить. «Але я не здаюсь! Чого і вам бажаю», – зазначив український режисер.

Як Армянськ повертають до життя

Російська влада у Криму скасувала режим надзвичайної ситуації в Армянську й повертає евакуйованих раніше дітей до міста. З майже чотирьох тисяч осіб, які змушені були покинути свої будинки через кислотні викиди, вже повернулася як мінімум половина. Кримські чиновники запевняють, що життя в Армянську безпечне й боятися місцевим жителям нічого. Але жителі міста таких оптимістичних висновків не поділяють. Чи можливе повернення міста до нормального життя? Розповідаємо тут.

«Боширов» виявився полковником ГРУ Чепигою

Підозрюваний в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії «Руслан Боширов» виявився полковником зовнішньої військової розвідки Росії (ГРУ) Анатолієм Чепигою, заявляють розслідувачі міжнародної групи Bellingcat та російського видання The Insider. Вони стверджують, що в грудні 2014 року президент Росії Володимир Путін присвоїв полковнику звання «Героя Росії».

Розслідувачі припускають, що Чепига отримав звання за причетність до збройного конфлікту в Україні – його підрозділ помічали біля українського кордону наприкінці 2014 року. «Однак, які саме подвиги здійснював цей «Герой Росії», поки неясно», – йдеться в розслідуванні.

Корисний додаток «Сортуй»

Українська філія компанії MacPaw розмістила в магазинах програмного забезпечення Apple Store і Google Play додаток «Сортуй», який призначений для того, щоб полегшити сортування сміття і його здачу на переробку.

Застосунок враховує правила приватних станцій сортування «Україна без сміття» і «Київміськвторресурси» і, як стверджують його автори, буде оперативно оновлювати інформацію про правила сортування та збір специфічних видів відходів.

Окрім загальних правил сортування та інформації про різні види вторинної сировини, «Сортуй» містить мапу із зазначеними на ній пунктами прийому по Києву. У MacPaw визнають, що наразі аплікація буде більш корисною мешканцям столиці, і закликають користувачів пропонувати інформацію про операторів прийому сміття з інших міст.

Не будьте байдужими до проблем довкілля і Ви!

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