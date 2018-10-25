Радіо Свобода Daily: як голова російської рибкомісії потрапив у Київ?

Видворити з України голову російської рибкомісії

У Києві зі скандалом почалося засідання 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про неприпустимість таких переговорів, а також вимагав від СБУ негайно видворити з України голову російської делегації.

«Голова «російської делегації», представник рибгоспу Росії Рульов незаконно в’їхав на територію Криму в аеропорт Сімферополь. І це не заважає нашим представникам сидіти за одним столом з цією людиною. Зараз нашими зусиллями засідання комісії зірвано. Вимагаємо від усіх державних органів відкликати своїх представників у ній і припинити цю ганьбу», – підтримав позицію Чубарова народний депутат Сергій Висоцький.

Натомість у Державному агентстві рибного господарства України заявляють, що участю в роботі цієї комісії захищають інтереси українських рибалок. Прикордонники ж відповіли, що під час співбесіди жоден із членів російської делегації, які прибули на засідання російсько-української комісії з питань рибальства в Азовському морі, не вказав про відвідання окупованого Криму, тому у прикордонників не було аргументів не допустити їх в Україну.

Угорщина запропонувала угоду про захист угорської нацменшини

Згідно з угорською пропозицією, уряди двох країн повинні утримуватися від політики, що веде до асиміляції певної етнічної громади і може призвести до зміни національного складу меншини. Будапешт також хотів би закріпити в цьому документі пункт про вільне використання угорцями Закарпаття рідної мови та вільне віросповідання, рідної для них культури, освіти та адміністрування.

Наразі українська сторона пообіцяла голові МЗС Угорщини Петеру Сійярту вивчити ці пропозиції. Очікується, що обидва міністри детально обговорять запропонований угорцями проект під час наступної зустрічі у Мілані 7 грудня.

Далі стисло.

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А український режисер Мирослав Слабошпицький працюватиме над екранізацією книги Джона Вейлента «Тигр». За даними ЗМІ, продюсуватимуть стрічку компанії режисера Дарена Аронофскі Protozoa і актора Бреда Пітта Plan B.

Як у Бахмуті сприймають війну?

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НАТО починає найбільшу перевірку колективної оборони

У Норвегії 25 жовтня розпочинаються найбільші військові навчання НАТО за останні 30 років, тобто з моменту завершення Холодної війни. «Trident Juncture-18» – це перевірка швидкості, потужності й координованості об’єднаних військ альянсу на випадок нападу на одну з держав-союзниць. І хоча офіційно в НАТО не підтверджують, що саме Росія є основною причиною цих маневрів, проте агресія цієї країни й стримування і оборона від створених нею загроз будуть відпрацьовані на землі, в повітрі й на морі чисельними збройними силами країн Північноатлантичного альянсу.

Вибухівка для Обами і Клінтон?

Секретна служба США повідомила, що перехопила підозрілі пакунки, адресовані Обамі та Гілларі Клінтон. У них, ймовірно, вибухові пристрої. Також була інформація про вибухівку, яку мали доставити до Білого дому. Вона, однак, не підтвердилася. За два дні до цього вибуховий пристрій знайшли в поштовій скриньці будинку американського мільярдера Джорджа Сороса.

Палац Мієрів-Бадені руйнується на очах

Цікавий архітектурно, історично, культурно палац Бадені у містечку Буськ Львівської області може бути втрачений. Із кожним роком ця пам’ятка, яка історично поєднує Австрію, Швецію, Україну, дедалі більше руйнується і занедбується. Місцева влада самотужки неспроможна порятувати архітектурну пам’ятку місцевого значення.

Палац Бадені розташований у самісінькому центрі Буська. Жодної охорони, відкрита брама. Можна вільно пройтись територією і водночас жахнутись від побаченого. Важко уявити, що до 1939 року це ще була літня резиденція Бадені, і тут приймали гостей звідусіль. Чи переймається хтось долею палацового комплексу, дізнавалась наша кореспондентка.

Про рак крізь віртуальну реальність

Тема онкології сьогодні досить часто згадується в медіа та кінематографі. Це не дивно, адже попри новітні технології лікування, відсоток захворюваності щороку зростає. Та мало хто висвітлює проблему онкозахворювань за допомогою новітніх технологій. Стрічка українського режисера Наталії Бабенко Normal day розповідає про переживання молодої акторки, яка вступила у нелегку боротьбу з раком грудей. Чи можуть нові технології сказати нове слово про онкологію? Журналіст Радіо Свобода на власному досвіді поглянула у віртуальну реальність та пережила на собі новації режисера.

Будьте мужніми і витривалими, стикаючись з будь-якими проблемами!

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