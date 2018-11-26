Радіо Свобода Daily: Україна близька до запровадження воєнного стану

Військові кораблі Росії відкрили вогонь по кораблях України

26 листопада після опівночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні. Президент Петро Порошенко закликав депутатів Верховної Ради підтримати введення воєнного стану. Тож сьогодні парламент о 16.00 засідатиме у закритому режимі для ухвалення цього рішення.

Відомо, що запровадити воєнний стан в Україні секретар РНБО Олександр Турчинов порадив президенту Порошенку терміном на 60 діб.

Це означає, що:

– поліція переходить на посилений режим служби,

– але обмежень щодо виїзду за кордон не планують, змін у роботі банківської системи також.

«Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України», – запевнив Петро Порошенко.

А все це через те, що вранці 25 листопада у Військово-морських силах України констатували, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій». Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксиру «Яни Капу». Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя. Пізніше стало відомо про захоплення трьох українських кораблів і поранення шести військових ВМС ЗСУ, внаслідок вогню на враження російських прикордонників по українських кораблях.

Нижче відео, як російське судно таранить український буксир в Азовському морі.

Невдоволення українців

Напад російських військових на українські кораблі біля входу до Азовського моря обурив чимало українців, які вийшли з акцією протесту під посольство Росії у Києві. Під час акції в будівлю дипломатичної місії кидали димові шашки та фаєри, принесли шини і символічні паперові кораблики.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Під посольство Росії у Києві несуть шини, на місці до сотні людей - фоторепортаж

Прохання про міжнародну допомогу

Посол України при ООН Володимир Єльченко, за доручення президента Петра Порошенка, звернувся до головуючої в Раді безпеки країни – КНР – із вимогою негайно скликати Радбез.

Посол України у США Валерій Чалий повідомив, що українська сторона «негайно звернулася до американських партнерів із закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору».

Про всі останні новини щодо подій в Керченській протоці читайте в нашому Живому блозі.

Як вшановували 85-і роковини Голодомору

А в суботу, 24 листопада, Україна вшановувала пам’ять жертв влаштованого сталінським режимом штучного голоду. До «Меморіалу жертвам Голодомору» в Києві прийшли люди, щоб пом'янути закатованих голодом і ненароджених. Поминальні урочистості до 85-х роковин Голодомору пройшли за участю керівництва України, президента Словаччини і Латвії, прем’єр-міністра Молдови, послів інших країн.

Україна розраховує на широку міжнародну підтримку підготовленого нею проекту декларації ООН до 85-х роковин Голодомору, заявив президент Петро Порошенко. Президент зазначив, що вже близько 30 країн визнали Голодомор геноцидом. І додав, що на знак «увічнення пам’яті жертв Голодомору підтримав ініціативу про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго».

Голодомор – це ще одна червона лінія, яка назавжди розділила Україну і Росію, пише політичний оглядач Віталій Портников.

«І питання: чому вбивали, кого, як, хто – не менш важливі для розуміння Голодомору, ніж «скільки», яке опиняється в центрі уваги журналістів, істориків, суспільства», – наголошує директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Голодомор і досі триває у вигляді русифікації, додає професор Колумбійського університету, український мовознавець, журналіст Юрій Шевчук. Натомість у Росії наполягають, що «голод був скрізь, а спроба України представити його як геноцид проти українців не мають нічого спільного з історичними фактами».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Як у столиці України вшановували 85-і роковини Голодомору – фоторепортаж

Далі стисло.

Власники «євроблях» перекрили в’їзд до 4 пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

В УПЦ (МП) заявили, що Почаївська лавра і далі перебуває в їхньому «законному користуванні».​

А на арці Дружби народів з’явилась «тріщина» через справу Сенцова.​

Брекзит: угода з ЄС підписана

Лідери ЄС на спеціальному саміті поставили свої підписи під історичною угодою щодо Брекзиту, укладеною з урядом Великої Британії. Це результат 18-місячного переговорного процесу, який відкриває шлях остаточному «розлученню» між ЄС та британцями, які висловили таке бажання два роки тому на референдумі. Водночас, представники європейських столиць попередили, що з цього моменту про будь-який черговий перегляд цієї угоди не може бути й мови, навіть якщо британський парламент відмовиться її підтримувати. Зі свого боку, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей переконує своїх громадян: нинішня угода захищає їхні національні інтереси якнайкраще.

«Ми не маємо читати лекції британському парламенту. Це не можна вважати славетним моментом для ЄС та його інтеграції, тому я засмучений. Тепер все залежить від ратифікації у британському парламенті, але я цілком переконаний: це єдина можлива угода. Відкинувши її, кращої угоди досягти не вдасться», – заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер після саміту, додаючи: «розлучення» – це трагічний момент, але вважаю, що Британія не буде для ЄС звичайною третьою країною, бо ми залишатимемося «закоханими» один в одного.

Не бійтесь вийти і захистити своє!

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