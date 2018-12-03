Радіо Свобода Daily: захоплених Росією моряків України відвідали у тюрмі Москви

Захоплені моряки вже у тюрмі Москви

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що отримала офіційну інформацію від російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо місця перебування полонених українських військових моряків.

«Вона повідомила, що члени московської Громадської наглядової комісії (ГНК) відвідали 21 українського моряка, які утримуються в Лефортовському СІЗО. З кожним з них розмовляли. За словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених «відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає». Члени ГНК також відвідали трьох українських моряків, які утримуються в медичному підрозділі «Матросской тішини». Їхнє лікування проходить нормально... Наступного тижня (йдеться вже про цей тиждень – ред.) їх відвідає уповноважений з прав людини в місті Москва, а також уповноважений з прав людини в РФ Москалькова», – написала Денісова у Facebook.

Тим часом напад Росії на кораблі України вже призвів до «холодної війни» Трампа і Путіна, зазначає політичний оглядач Віталій Портников. «Ця «холодна війна» президентів не означає, що Трамп і Путін більше не зустрінуться. Просто американський президент міг розраховувати, що його діалог із російським колегою буде відбуватися в атмосфері врегулювання конфліктів, деескалації, а не нової ескалації. Відмова від діалогу – це чіткий сигнал: якщо Путін хоче, щоб його помітили, він повинен відмовитися від агресивної політики. Ну і, звичайно, повернути на Батьківщину українських моряків і захоплені кораблі. Про це американський президент сказав недвозначно».

Збори резервістів та військовозобов’язаних

3 грудня в Україні розпочнуться збори резервістів та військовозобов’язаних, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У відомстві пояснили, що збори проводитимуть у зв’язку із запровадженням в Азово-Керченській акваторії та 10 українських областях воєнного стану.

«Будуть проведені збори як у складі бригад (до 15 діб), так і в складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином, передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят», – заявили в Генштабі.

На даний час Росія розгорнула навколо України наземне угруповання чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, сказав президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі особовому складу Збройних сил України озброєння та військової техніки.

Протести «жовтих жилетів»

І про подій у світі далі. Внаслідок сутичок 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на пальне із 2019 року (їх називають ще «жовті жилети») та правоохоронцями щонайменше 412 осіб заарештували, 133 людини травмовані, серед яких 23 правоохоронці. Президент Франції Емманюель Макрон закликав уряд до переговорів із представниками демонстрантів.

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Мітинг у Тбілісі

Неспокійна ситуація і в Грузії. Місцева опозиція заявила, що через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні. Про це сказав на мітингу в центрі Тбілісі 2 грудня кандидат на посаду президента від опозиційної коаліції «Сила в єдності» Ґріґол Вашадзе. Згідно з офіційними підсумками виборів, у другому турі він значно поступився Саломе Зурабішвілі, кандидатуру якої підтримала владна партія «Грузинська мрія».

Смерть Буша-старшого

У віці 94 років помер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Поховають його у середу в Техасі на території бібліотеки, яка носить його ім'я, поруч із його дружиною Барбарою, яка померла у квітні цього року, і дочкою Робін, яка померла в 1953 році, коли їй було три роки. Прощання з Бушем раніше пройде у Вашингтоні, у ротонді Капітолію – в «серці» американського парламенту. За всю історію така честь випадала лише кільком десяткам найвидатніших діячів США.

Чемпіон Олександр Гвоздик

Український боксер Олександр Гвоздик відправив у нокаут канадця Адоніса Стівенсона. Таким чином, позбавивши відомого спортсмена тріумфального десятого захисту чемпіонського титулу і поясу за версією WBC у напівважкій вазі. До цієї перемоги він йшов з 2012 року. «Бронза» на Олімпіаді, «срібло» у складі «Українських отаманів» і, нарешті, така важлива перемога – чемпіонський пояс.

Перший чемпіонський бій українця вже увійшов в історію вітчизняного боксу. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про нового чемпіона та просто «хорошу людину» Олександра Гвоздика.

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