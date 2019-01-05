Радіо Свобода Daily: за томосом у Стамбул їде делегація на чолі з Порошенком

Підписання і вручення томосу

5-6 січня у Стамбулі відбудеться церемонія підписання і вручення томосу (церковної грамоти) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії Православної церкви України (ПЦУ) як однієї з 15 помісних православних церков світу. На церемонію з України їде делегація на чолі з президентом Петром Порошенком.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради, крім голови держави, до Стамбула їдуть спікер парламенту Андрій Парубій і митрополит ПЦУ Епіфаній, якому вселенський патріарх Варфоломій вручатиме томос 6 січня.

Тим часом після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної Православної церкви України вже щонайменше 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури.На основі відкритих джерел і власних досліджень Радіо Свобода визначило, в яких регіонах країни до нової об’єднаної церкви переходять віряни УПЦ (МП).

Далі коротко.

Заарештований у Москві колишній американський морський піхотинець Пол Вілан, як з’ясувалося, є також громадянином і Великої Британії. Російська влада звинувачує Вілана у шпигунській діяльності, і йому загрожує 20-річне ув’язнення

Українське державне підприємство «Антонов» повідомляє про укладення нового контракту терміном на три роки в рамках програми SALIS – стратегічних перевезень в інтересах НАТО та ЄС.

Німецькі ЗМІ повідомили, що хакери виклали в мережу особисті дані сотень німецьких політиків і внутрішні документи політичних партій. За повідомленнями, атака зачепила всі представлені в німецькому парламенті партії, крім правопопулістської «Альтернативи для Німеччини».

Як діти здобувають освіту в лікарнях

Як не втратити шанс на освіту, незважаючи на боротьбу за своє здоров’я? В Україні функціонує понад 30 обласних лікарень, крім того, ще сотні міських та районних, у яких понад 15 тисяч дітей щорічно лікуються у відділеннях. Дехто перебуває в лікарнях кілька років, через що не ходить до звичайних шкіл і не може здобути бажану освіту. У деяких лікарнях працюють учителі-волонтери або просто волонтерські групи, які допомагають дітям наздогнати пропущені заняття. На території НДСЛ «Охматдит» уже близько трьох років працює «Школа супергероїв». Тут діти навчаються українській, англійській мовам, біології, хімії, математиці, читанню, проводять різні майстер-класи та навіть доглядають за власним городом.

6 довоєнних вертепів окупованої частини Донбасу

За 5 років війни підконтрольні Росії адміністрації окупованих Луганська та Донецька практично витиснули українські народні традиції з ОРДЛО. Рідкістю тут стали вертепи, українські колядки й святий Миколай. Однак на початку 2000-х ці традиції досить швидко розвивались у регіоні: кілька років проходив фестиваль вертепів, молодь щороку влаштовувала благодійну акцію від Миколая, музично-драматичний театр Луганська показував виставу-вертеп. У школах і садочках розігрували самі і приймали в гості традиційні гуляння. Радіо Донбас.Реалії нагадує, як колядували у Луганську і Донецьку до війни.

Сім днів на лінії фронту

А тепер пропонуємо Вам долучитись до мандрівки наших кореспондентів Анастасії Магазової та Андрія Дубчака теренами Донбасу. У ці святкові дні вони вирішили вирушити на Донбас, аби навіть під час приємних домашніх клопотів не забувати про війну, яка вже так довго триває на сході України.

Слідкувати за мандрівкою лінією фронту можна в режимі онлайн. Наші колеги розповідають про людей, яких зустрічають на своєму шляху, про місця та ситуації, а також свої відчуття під час відрядження. Запитуйте, коментуйте, звертайте їхню увагу на відомі вам проблеми тут.

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