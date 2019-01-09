Радіо Свобода Daily: Порошенко присвоїв Філарету звання Герой України

Кілька днів поспіль топ-темою в Україні лишається здобуття незалежності українською православною церквою. Тож і цей огляд ми розпочинаємо повідомленнями з церковного життя в Україні:

Президент України Петро Порошенко вирішив присвоїти почесному патріарху Православної церкви України Філарету звання Героя України. За словами президента, внесок патріарха Філарета у створення української помісної церкви неможливо оцінити.

Перша громада Української православної церкви (МП) на Рівненщині перейшла до Православної церкви України. Громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне на Рівненщині оголосила про це після святкової літургії, розповів у коментарі Радіо Свобода староста храму Микола Гаврилюк. За його словами, за це рішення проголосували понад 300 членів громади. Жодного парафіянина, який був би проти, не було.

Архієпископ Євстратій (Зоря) пояснив, чому під час різдвяної служби митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав ім’я керівника Російської православної церкви Кирила: «Російська церква входить до числа помісних православних церков і є п‘ятою в диптиху. Тому поминання її предстоятеля, оскільки він канонічно не осуджений – необхідне, бо цим, попри існуючі суперечки, засвідчується єдність церкви. Таке поминання принципово відрізняється від того, як поминають патріарха Кирила в Московському патріархаті».

Флешмоби на підтримку полонених моряків​

Українські військові масово виступили на підтримку своїх бойових побратимів – полонених Росією моряків. Вони влаштовують різноманітні флешмоби, записують відеозвернення, аби нагадати всім про своїх колег у полоні та привернути увагу до тих, кого незаконно утримають у російських в'язницях. Як це було – в матеріалі Радіо Свобода.

Далі коротко:

США відрядили десантний корабель Fort McHenry до Чорного моря для підтримки безпеки в регіоні. Він є першим американським кораблем, що увійшов до регіону після Керченської кризи.

Нестабільність в Україні – в десятці найбільших ризиків світу 2019 року. Про це свідчить дослідження консалтингової фірми Euraisa Group.

Український паспорт за рік піднявся на три позиції в рейтингу компанії Henley & Partners і тепер посідає 41 місце зі 104 в міжнародному індексі паспортів.

Українські та західні синоптики прогнозують переважно морозну погоду впродовж тижня на більшій частині території України. Потеплішає аж до відлиги ближче до кінця тижня.

Самогон в законі

Самогон на Кіпрі – зіванію – можна гнати не лише для себе, а й на продаж. Причому, цілком офіційно – потрібно лише оформити безкоштовну ліцензію. А з домашнього винограду є можливість виробляти вино на місцевому заводі під власним брендом. Чому власне виробництво алкогольних напоїв є таким популярним на острові, та хто все це контролює? Про це – у матеріалі Радіо Свобода.

Вивчайте чужий досвід – переймайте найкраще!

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