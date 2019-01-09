Радіо Свобода Daily: Порошенко присвоїв Філарету звання Герой України

Кілька днів поспіль топ-темою в Україні лишається здобуття незалежності українською православною церквою. Тож і цей огляд ми розпочинаємо повідомленнями з церковного життя в Україні:
- Президент України Петро Порошенко вирішив присвоїти почесному патріарху Православної церкви України Філарету звання Героя України. За словами президента, внесок патріарха Філарета у створення української помісної церкви неможливо оцінити.
- Перша громада Української православної церкви (МП) на Рівненщині перейшла до Православної церкви України. Громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне на Рівненщині оголосила про це після святкової літургії, розповів у коментарі Радіо Свобода староста храму Микола Гаврилюк. За його словами, за це рішення проголосували понад 300 членів громади. Жодного парафіянина, який був би проти, не було.
- Архієпископ Євстратій (Зоря) пояснив, чому під час різдвяної служби митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав ім’я керівника Російської православної церкви Кирила: «Російська церква входить до числа помісних православних церков і є п‘ятою в диптиху. Тому поминання її предстоятеля, оскільки він канонічно не осуджений – необхідне, бо цим, попри існуючі суперечки, засвідчується єдність церкви. Таке поминання принципово відрізняється від того, як поминають патріарха Кирила в Московському патріархаті».
Флешмоби на підтримку полонених моряків
Українські військові масово виступили на підтримку своїх бойових побратимів – полонених Росією моряків. Вони влаштовують різноманітні флешмоби, записують відеозвернення, аби нагадати всім про своїх колег у полоні та привернути увагу до тих, кого незаконно утримають у російських в'язницях. Як це було – в матеріалі Радіо Свобода.
Далі коротко:
США відрядили десантний корабель Fort McHenry до Чорного моря для підтримки безпеки в регіоні. Він є першим американським кораблем, що увійшов до регіону після Керченської кризи.
Нестабільність в Україні – в десятці найбільших ризиків світу 2019 року. Про це свідчить дослідження консалтингової фірми Euraisa Group.
Український паспорт за рік піднявся на три позиції в рейтингу компанії Henley & Partners і тепер посідає 41 місце зі 104 в міжнародному індексі паспортів.
Українські та західні синоптики прогнозують переважно морозну погоду впродовж тижня на більшій частині території України. Потеплішає аж до відлиги ближче до кінця тижня.
Самогон в законі
Самогон на Кіпрі – зіванію – можна гнати не лише для себе, а й на продаж. Причому, цілком офіційно – потрібно лише оформити безкоштовну ліцензію. А з домашнього винограду є можливість виробляти вино на місцевому заводі під власним брендом. Чому власне виробництво алкогольних напоїв є таким популярним на острові, та хто все це контролює? Про це – у матеріалі Радіо Свобода.
Вивчайте чужий досвід – переймайте найкраще!
Ваше Радіо Свобода Daily
Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ