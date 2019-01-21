Радіо Свобода Daily: в Україні вшанували пам’ять оборонців ДАП

Вшанування пам’яті загиблих «кіборгів»

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві 20 січня відбулася панахида до четвертої річниці загибелі оборонців Донецького аеропорту, які захищали його в останні дні. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, панахиду відслужили архімандрит Лаврентій, монахи Михайлівського монастиря і військові капелани – представники Православної церкви України. Історію оборони Донецького аеропорту дивіться в нашому відео: від першого пострілу до виходу «кіборгів» з аеропорту. Це відеорозповідь про те, як «кіборги» зруйнували міф, запущений Кремлем, про те, що Україна не здатна захищатися.

​А тут ми зібрали фотографії вшанування пам'яті «кіборгів».

Ми також поспілкувалися з одним із захисників Донецького аеропорту Олександром Терещенком. Він був у складі 79-ї аеромобільної бригади і внаслідок тих подій втратив обидві руки. Нині Терещенко працює в Академії патрульної поліції, проводить для курсантів уроки патріотичного виховання. У розмові з Радіо Свобода він розповідає про Майдан, війну і підготовку патрульних поліцейських.

Підбірка інтерв'ю

Цими днями ми спілкувалися з цікавими людьми і дізналися багато нового:

«Україна та Росія наближаються до нового конфлікту навколо транспортування газу, подібного до того, що стався у 2009 році», – прогнозує в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода уповноважений Чехії у справах енергетичної безпеки Вацлав Бартушка.

Відомий письменник і громадський діяч, а віднедавна і політик Василь Шкляр у розмові з Радіо Свобода розповів про свої головні очікування від виборів президента України, а також про те, коли екранізують «Чорного ворона» і коли він буде готовий прийняти Шевченківську премію.

Письменник, видавець, публіцист Дмитро Капранов розповів Радіо Свобода історію свого знайомства у Петербурзі з майбутнім президентом Росії Володимиром Путіним, про вплив на патріотизм пожежників, санстанції й податкової, а також проаналізував, чому 100 років тому зазнала зрештою поразки Україна.​

Сто років тому – 22 січня 1919 року – було проголошено Акт Злуки. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Про ці події Радіо Свобода поговорило з істориком Андрієм Рукасом.

Про кандидатів у президенти

До виборів залишилося трохи більше від двох місяців. Ми уважно слідкуємо за перебігом виборчої кампанії. Пропонуємо і вам трохи свіжої інформації про кандидатів у президенти.

На черговому з’їзді 20 січня Соціалістична партія України ухвалила рішення про висунення Іллі Киви на посаду президента України.

Журналіст Дмитро Гнап братиме участь у виборах президента України як кандидат від партії «Сила людей».

Після розслідування «Схем» Володимир Зеленський зрештою визнав, що має кінобізнес в Росії.

Наш журналіст зібрав найцікавіші з публікацій у світових засобах масової інформації з 1996 року і до тепер, які віддзеркалюють певні етапи довгої і насиченої політичної кар’єри Юлії Тимошенко.

«Моя воля, я б тебе убив»

Чотирьох активістів Московської Гельсінської групи затримали 19 січня у Москві на погодженій із російською владою акції пам'яті убитих десять років тому адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Затриманим висунули підозру у «непокорі вимогам співробітників поліції». Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, посилаючись на правозахисника Миколу Костенка, затриманих залишили під вартою у відділку поліції до судового засідання, яке призначили на 21 січня. Що загрожує антифашистам, читайте в матеріалі.

Дубова кора – рушійна сила економіки Португалії

Португалія – світовий лідер із переробки, виробництва та експорту товарів, що виготовлені з кори дуба. За даними португальської асоціації роботодавців коркового сектору, торік Португалія експортувала коркової продукції на суму 986 мільйонів євро. Як дубова кора стала рушійною силою економіки всієї країни, дивіться в «Історіях з Європи».

«Кривавий супермісяць»

У ніч із 20 на 21 січня жителі Землі спостерігали супермісяць. Це явище, під час якого місяць у повній фазі проходить через перигей – найближчу до Землі ділянку своєї орбіти. Він відбувався одночасно з місячним затемненням, коли Земля опинилася між Місяцем і Сонцем, таким чином закривши супутник від зірки своєю тінню.

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