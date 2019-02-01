Радіо Свобода Daily: Зеленський очолив президентський рейтинг і виправив декларацію

Спершу коротко:

Наглядова рада «Суспільного» більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. Сам Аласанія заявив про порушення з боку членів Наглядової ради НСТУ під час голосування.

Президент Росії Володимир Путін назвав створення Православної церкви України (ПЦУ) проектом «наскрізь фальшивим». «Залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання», – сказав Путін, не конкретизувавши, про які саме дії йдеться. Тим часом глава РПЦ Кирило висловив сподівання, що зможе знову приїхати в Україну і «помолитися в лаврі», бо, як він висловився: «Політична ситуація і кон’юнктура – це такі скороминущі явища. Сьогодні – одні політичні сили, потім інші».

Управління верховного комісара ООН із прав людини оцінює загальне число жертв, пов’язаних із війною на Донбасі, в 40-43 тисячі людей, із них близько 13 тисяч – загиблі.

20-річний українець Павло Гриб потребує допомоги, але складність в тому, що він, як наголошують правозахисники, є політв'язнем в Росії, а звернення від української сторони там ігнорують. «Необхідно терміново здіймати хвилю, інакше він помре» – так батько Павла, Ігор Гриб, пояснює обставини, в яких перебуває його син.

Шоумен Володимир Зеленський, який вже офіційно зареєстрований ЦВК кандидатом у президенти України, виправив декларацію і вніс інформацію щодо володінням ним акціями кіпрської компанії Green Family Ltd, через яку йому і його бізнес-партнерам належать кінокомпанії в Росії. Раніше про цей бізнес розповіли журналісти програми «​Схеми» у розслідуванні «Зелена родина ру».

Зеленський очолює рейтинги

Утім, кандидат на посаду президента Володимир Зеленський знову опинився в центрі уваги. Цього разу через лідерство у рейтингах за двома різними опитуваннями поважних соціологічних компаній, згідно з якими, він обганяє чинного президента Петра Порошенка та лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Таку статистику суспільство зустріло неоднозначно. «Нас чекає глобальний тест на нормальність» – написав один із користувачів «Фейсбуку». Радіо Свобода зібрало найяскравіші реакції на лідерство Зеленського у рейтингах.

«Ілюзіоністи»: боти представників «Народного фронту»

Деякі українські політики купують «народну любов» у мережі – користуються послугами так званих ботів. «Користувачі», яких насправді не існує, публікують компліментарні дописи та залишають позитивні коментарі, захищають політика від критики, словом, всіляко спотворюють громадську думку. Це – технологія обману. Тому політики всіляко заперечують, що користуються послугами проплачених ботів. «Схеми» публікують докази, цього разу – про представників правлячої партії «Народний фронт».

Довіряйте, але перевіряйте!

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