Радіо Свобода Daily: журналісти «Схем» з’ясували, як підставні люди наповнювали бюджет партії «Батьківщина»

Підставні люди наповнили бюджет «Батьківщини»

Юлія Тимошенко за 8 місяців зібрала з українських громадян близько 150 мільйонів гривень у фонд партії «Батьківщина». Люди несли гроші цілими родинами, а серед благодійників – зокрема, пенсіонери та студенти. Утім, дехто з них спростовує, що справді робив такі пожертви на користь «Батьківщини». Це може свідчити про маніпуляції із передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати. Схема не нова, і в Національній поліції ще у 2017 році брались розслідувати сумнівні внески на користь партії «Батьківщина». Тепер, перед виборами, в Арсена Авакова ще завзятіше взялись за Тимошенко. Тільки не Юлію, а Юрія – кандидата, якого називають технічним проектом Банкової проти лідерки «Батьківщини». «Схеми» опитали донорів партії Юлії Тимошенко, чи справді вони жертвували їй гроші.

Ухвалення нового мовного закону України

Рівно рік тому –​ 28 лютого 2018-го, –​ Конституційний суд України визнав так званий «закон Колесніченка-Ківалова» неконституційним. 28 лютого Верховна Рада мала голосувати у другому читанні за законопроект 5670-д, який повинен стати новим мовним законом, однак розгляд мовних поправок перенесли на наступний пленарний тиждень. Чим українців не влаштовував попередній закон та чому йому так довго шукають заміну? Радіо Свобода дає лаконічні відповіді на ці та інші пов'язані запитання.

Як зміняться пенсії з 1 березня

Сьогодні, 1 березня, в Україні вперше проіндексують пенсії, і надалі це щороку відбуватиметься в автоматичному режимі. Як повідомили у Мінсоцполітики, цього разу середній розмір підвищення становитиме 255 гривень, але сума підвищення є індивідуальною для кожного пенсіонера.

Далі коротко:

За кого голосуватимуть військові?

Чиї обіцянки смішать армійців? Хто з кандидатів «опустився на політичне дно»? А хто «спалився»? Журналісти Радіо Свобода показали фрагменти виступів п’яти кандидатів у президенти України персоналу київської піцерії, де і працюють, і відпочивають українські військові, та поцікавились, чий рецепт завершення війни на сході країни виглядає більш реалістичним.

«Гуцулка Ксеня»: один із найочікуваніших фільмів року

«Гуцулка Ксеня». Мюзикл вийде у прокат через тиждень. Фільм називають одним із найбільш очікуваних у 2019 році. Презентація стала справжнім святом – із музиками, автограф-сесією і першим публічним обговоренням. Автор сценарію, режисер, продюсер фільму Олена Дем’яненко розповіла про роботу над фільмом. Поділились своїми враженнями й молоді актриси Варвара Лущик і Катерина Молчанова, які разом із глядачами вперше переглянули стрічку, в якій знімались.

9 чемпіонатів світу та Європи, які відбудуться в Україні

Ви колись бачили, як 20 «драконів» змагаються на Дніпрі? А чи може ви мріяли стати свідком справжнього танцю хака, про який знають всі прихильники регбі? Чи не уявляєте свого життя без книг та фільмів про лицарство і планували потрапити на історичний турнір? А може, після минулорічного фіналу Ліги чемпіонів ви б хотіли стати учасником нового спортивного свята? У вас є шанс! Адже у 2019 році Україна стане справжнім центром спортивних подій: драгонбот, середньовічний бій, шахи, стрибки у воду, мотокрос, танцювальний спорт, багатоборство, пляжна боротьба та регбі. Радіо Свобода підготувало інформацію про кожен турнір, а також оцінило шанси збірної України на домашніх аренах.

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