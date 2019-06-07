Радіо Свобода Daily: Верховна Рада не звільнила Полторака, Клімкіна і Грицака

Майно Коломойського та Боголюбова у США

21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер із позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 мільярдів – тобто, майже 13 річних бюджетів України.

Виборча реформа. Що це і навіщо?

6 червня Верховна Рада почала розгляд проекту Виборчого кодексу України. Попереду – понад 4 тисячі поправок. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що до кінця літньої сесії парламент ухвалить Виборчий кодекс. Він називає цей законопроект наймасштабнішим за всю каденцію Ради 8-го скликання. Що ж таке Виборча реформа, яку так довго обіцяли, але не підтримували на ділі, ані президент, ані депутати. І чи зможе нова виборча система привести до парламенту нових чесних і професійних людей? Читайте у матеріалі.

Далі коротко:

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра оборони України Степана Полторака, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та голови СБУ Василь Грицака. Більшість депутатів аргументують таке голосування тим, що вони спочатку чекають на подання кандидатур від президента України Володимира Зеленського на ці посади. В Адміністрації президента назвали це «недолугим опором».

Суд виніс вирок обвинуваченим у нападі на активістку з Херсона Катерину Гандзюк. Сергія Торбіна, який обвинувачується в підбурюванні до нападу на Катерину Гандзюк та пособництві, засудили до 6 років і 6 місяців ув’язнення. Решта обвинувачених отримали менші терміни: Микита Грабчук – 6 років, В’ячеслав Вишневський та Володимир Васянович – по 4 роки, Віктор Горбунов – 3 роки.

Рада ухвалила закон, який регулює процедуру імпічменту. А також – закон щодо спрощеної процедури громадянства іноземним добровольцям. Крім того, депутати вирішили, що варто штрафувати за незаконне носіння військової форми і наругу над могилами вояків.

Колишній начальник поліції Київської області Дмитро Ценов, який після загибелі 5-річного хлопчика подав рапорт і попросив про продовження служби на Донбасі, отримав нову посаду. Ценов очолить поліцейські сили в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Конституційний суд позбавив НАБУ однієї з ключових функцій

Конституційний суд України ухвалив рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційним провадженнями. Таким чином суд став на сторону скаржника – заводу олігарха Ігоря Коломойського «Запорізький завод феросплавів». Про це з посиланням на власне джерело в КСУ повідомляють «Схеми: корупція в деталях». Це рішення вже може коштувати державі щонайменше 7 мільярдів гривень. КСУ узаконив розкрадання державних коштів, так прокоментували рішення суду в НАБУ.

Бій поблизу Горлівки. Стріляти чи ні?

Українській сили відповіли на обстріли російських гідридних сил на Донбасі. За словами бійців, як правило, коли на дворі сутеніє – бойовики вдаються до обстрілів позицій ООС. Військові полку «Азов» пояснюють, що не відповідати не можуть, адже їхній противник «може знахабніти». Раніше голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках ТКГ в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь». Пізніше він уточнив: військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів

​Все, що треба знати про збірну України на ІІ Європейських іграх

Україна готується до участі в ІІ Європейських іграх, що розпочнуться 21 червня у Мінську (Білорусь). В іграх братимуть участь майже 4 тисячі спортсменів із 50 країн. Українська команда уже отримала 198 ліцензій і незабаром оголосять її остаточний склад . Чи зможе «синьо-жовта» команда повторити результат І Європейських ігор у 2015 році та потрапити до топ-6 країн за кількістю нагород? Які види спорту можуть стати медальними для «синьо-жовтих»? І хто з українських спортсменів має шанс здобути такі важливі ліцензійні бали на Олімпійські ігри – 2020? Радіо Свобода підготувало «шпаргалку» для спортивних вболівальників і зібрало всі цікаві факти про головні старти червня та про команду, яка виступатиме під синьо-жовтим прапором.​

Вболіваймо за українських спортсменів!

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