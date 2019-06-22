Радіо Свобода Daily: Позивачка до SkyUp заявляє, що не зверталася до суду і лоукостером не літала

«Схеми» знайшли «позивачку» до SkyUp

​Жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву. Про це жінка особисто розповіла журналістам програми «Схеми: корупція в деталях», які її відшукали.

Причиною скарги та припинення ліцензії приватному українському перевізнику стало начебто «системне невиконання зобов'язань перед клієнтами», «затримки рейсів» – про що йдеться у позовній заяві, яка опинилася в розпорядженні «Схем». При цьому, сама Оксана Пасенко визнала, що ніколи не була клієнткою компанії: «Тимчасово не працюю. Дома відпочиваю». ​На пряме запитання, чи подавала вона позов щодо авіакомпанії, жінка відповіла негативно. І повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.

Чому так багато скасував за один день Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 20 червня скасував дію понад 160 указів своїх попередників. Найдавніших із них – виданий Леонідом Кравчуком у 1991 році. Як пояснили в адміністрації президента, більшість із цих документів скасували з метою дерегуляції бізнесу і через їхню моральну застарілість.

Штрафи за порушення касової дисципліни, указ про шкільну форму, мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів – це лише частина скасованих документів президентом. Більше – читайте за лінком.

Далі коротко:

​Протести у Тбілісі

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе пішов у відставку. Його відставка була однією з вимог учасників акції протесту в Тбілісі, що почалася після того, як депутат російської Держдуми, головуючи на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я в столиці Грузії, сів у крісло спікера. Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Втім, попри відставку спікера, протестувальники повернулися на вулиці Тбілісі. Вони вимагають також відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів. Все про протести у Тбілісі читайте тут.

«Пост у Twitter чи Facebook може змінити хід збройного конфлікту»

Інформаційна війна охопила усю планету, і всі вже у її віртуальних окопах. Танки досі стріляють, але перемогти може той, хто переконає населення не підтримувати свою армію. Які можливості і загрози принесла людству цифрова глобалізована епоха? Як Україна та Захід можуть протидіяти інформаційній експансії Росії? Про це книжка британського журналіста Дейвида Патрикаракоса – «Війна у 140 знаках. Як соціальні медіа змінюють конфлікти у XXI столітті». Радіо Свобода записало розмову із автором книжки до виходу друком її українського перекладу.

Європейські ігри

У Мінську розпочалися ІІ Європейські ігри, де змагатимуться 198 українських спортсменів. Для деяких із них – це не лише боротьба за звання найкращого на континенті, але й необхідні ліцензійні бали на Олімпіаду в Токіо. Які відчуття напередодні змагань? Чого очікувати від виступів? Радіо Свобода запитало українських спортсменів, які вже готуються до головних стартів червня.

У «Живому блозі» Радіо Свобода розповідає про найцікавіші події й перемоги на ІІ Європейських іграх. Результати й останні новини можете прочитати у нашому спортивному каналі у телеграмі, а також на сайті Радіо Свобода.

Вболіваємо разом!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.