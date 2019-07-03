Радіо Свобода Daily: Парубій відкликав запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ

Розпочнемо з коротких повідомлень:

Виконувати обов’язки міністра закордонних справ України буде Олена Зеркаль, повідомив голова МЗС Павло Клімкін.

На дорозі Мар’їнка-Красногорівка у Донецькій області під обстріл потрапив автомобіль із медиками-волонтерами. Медики 32 і 42 років заявляють, що отримали кульові поранення під час снайперського обстрілу. Вони перебувають у військовому госпіталі в Покровську на Донеччині.

Центральна виборча комісія України зареєструвала екс-голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. В центрі Києва зібралися кілька сотень активістів, які виступили проти такого рішення ЦВК.

Міжнародна коаліція One Free Press включила справу журналіста Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, до переліку 10 «найбільш термінових».

14 російських моряків загинули через пожежу на глибоководному апараті, повідомляє Міністерство оборони Росії.

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – в Україні подали до суду позов на олігарха Ігоря Коломойського з вимогою компенсації моральної шкоди на 200 мільйонів гривень після його інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), в якому олігарх назвав їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на світло боже».

Парубій відкликав запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що відкликав своє запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня. «Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора – Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори будь-яким чином – не припустимий», – написав Парубій у Facebook 2 липня і оприлюднив копію відповідного листа.

Напередодні комітет Верховної Ради із закордонних справ рекомендував голові парламенту Андрію Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні, а також відмовитися від участі в конференції голів парламентів у рамках цієї Асамблеї. Комітет також постановив призупинити участь української делегації в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи до рішення Венеційської комісії щодо повноважень делегатів від російської Державної думи, яких обирали за участю жителів із окупованого Криму.

Чий велосипед

Ганна Соловей – єдина представниця українського велоспорту, яка виборола золоту нагороду вищого ґатунку на ІІ Європейських іграх. У соціальній мережі її називали «героїнею», вітали з важливим «золотом» для української збірної. Проблеми у спортсменки почалися після того, як вона розкритикувала привітання від Федерації велосипедного спорту України (ФВУ), яке адресувалося голові Київської міської федерації велоспорту. Після цього президент ФВУ Олександр Башенко звинуватив її у порушенні контракту, мовляв, Соловей не може публічно висловлюватися без дозволу федерації. У чому причина конфлікту, які умови надають українським спортсменам, та чи можуть вигнати зі збірної за критику керівництва в соціальній мережі, розбиралося Радіо Свобода.

Диво від чеських винахідників

Брудні стіни й фасади будинків – це все в минулому. Принаймні для Чехії. Місцеві науковці винайшли нанофарбу, яка здатна очищувати себе самостійно. Диво-матеріал почали використовувати всього кілька років тому. І за цей час ним встигли пофарбувати одне невелике чеське містечко. Окрім самоочищення, фарба має ще й бактерицидні властивості і може нейтралізувати сморід. За словами винахідників, нанопокриття поки не користується особливою популярністю в Чехії. Натомість воно досить популярне за межами країни. Наприклад, такою фарбою вкрита стеля аеропорту в Лас-Вегасі. А маленька мрія компанії – пофарбувати Білий дім у Вашингтоні. Більше про винахід читайте за посиланням.

Дива можливі, головне гарно попрацювати над втіленням їх!

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