У Військово-морському ліцеї в Одесі вперше взяли на навчання дівчат

В одеському Військово-морському ліцеї розпочався навчальний рік. Шостий – відколи навчальний заклад передислокувався із окупованого Севастополя до Одеси. І перший, який ліцей зустрічає з ім’ям віцеадмірала Володимира Безкоровайного (командувач ВМС України в 1993–1996 роках – ред.). А ще – також уперше – за десятирічну історію ліцею, яка, так сталося, складається із кримського та одеського періодів, в ньому навчаються дівчата. У звичайний будній день у навчальному закладі, вихованців якого у ВМС України називають «наймолодшими військовими моряками», побувала кореспондентка Радіо Свобода.

За традицією ранок у Військово-морському ліцеї розпочинається з того, що вихованці разом із офіцерами-вихователями шикуються на плацу. Прапори здіймаються під звуки корабельного дзвону – ринди.

Класи – то у цивільному житті, у звичайних школах, ліцеях, гімназіях. У Військово-морському ліцеї класи іменуються «навчальними взводами», які в свою чергу об’єднуються у навчальні роти.

У 4-му взводі поруч із хлопцями-однолітками стоять 15-річні Христина Гажим і Валя Шельвінська. В однострої, як це належить ліцеїстам навчального закладу Військово-морських сил.

Буквально за годину до шикування у той день в ліцей прибула ще одна дівчина. Переодягнутися із цивільного в однострій Дарія Глущенко не встигала, проте побігла до строю, стала з усіма і навіть прокрокувала плацом.

Неподалік хвилювався батько Дарії, який привіз доньку до Одеси з Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою: «Дітям тут добре, що скажете? А ви інколи зможете приїжджати до неї, ви ж одеситка?», – час від часу звертався він до кореспондентки Радіо Свобода.

Довелося на власні жіночі очі пересвідчитися, як виглядають дівочі кубрики (кубриками на флоті називають кімнати для матросів – ред.), що побутові зручності вони також мають окремі від хлопців, і потім хоча би трохи заспокоїти схвильованого батька: все має бути добре.

Батько мій намір вступити до ліцею підтримав. А от мама до цих пір перебуває в шоці. Переживає



«Вступила сюди, бо хочу стати військовослужбовцем. Ні, у моїй родині жодного військового немає, хоча батько свого часу відслужив в армії строкову. Мій намір вступити до ліцею він підтримав. А от мама до цих пір перебуває в шоці. Переживає», – розповідає Валя Шельвінська, ліцеїстка родом із Вінничини.

«Моя мати також довго не могла змиритися з моїм вибором. Хотіла, щоб я залишалася поруч», – поділилася Христина Гажим з міста Ананьїв, що на півночі Одеської області.

Обидві новоспечені ліцеїстки своє майбутнє пов’язують з військовою професією, проте стосовно конкретного роду чи виду війська, певної військової спеціальності ще не визначились. На це, кажуть, є кілька років попереду – поки навчатимуться у ліцеї.

Разом з тим, за досвідом минулих років, переважна більшість випускників вступає до Інституту ВМС Одеської морської академії, інших вищих військових навчальних закладів тощо. Про це Радіо Свобода повідомив начальник Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного капітан 1-го рангу Віктор Шмигановський.

Під час вступної кампанії до Військово-морського ліцею абітурієнти проходили медичний огляд, професійно-психологічний відбір, складали вступні іспити з математики, української та англійської, нормативи з фізичної підготовки. Після засідання мандатної комісії, під час якого було оголошено перелік зарахованих до ліцею, новачки вирушили на кількатижневий курс загальновійськової підготовки. В просторіччі його, як і раніше, іменують «курсом молодого бійця» – КМБ.

Командиром 4-го взводу, у складі якого є ліцеїсти-дівчата, і під час курсу, і нині є старший лейтенант Ольга Джемалядінова. Вона згадує: «Доведено роками і досвідом: жінки більш витриваліші, ніж чоловіки. Під час КМБ траплялися ситуації, коли хлопці здавалися перед тим чи іншим завданням, а дівчата рухалися вперед, менше жалілися, мотивуючи одногрупників не опускати руки. Ну і самі вони добре мотивовані опановувати військову професію, бо вважають її перспективною. Так, власне, і є».

Старший лейтенант Джемалядінова – випускниця львівської Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Служила, зокрема, у підпорядкованій Військово-морським силам 406-й окремій артилерійській бригаді.

– Із бойової частини ви прийшли працювати з підлітками. Це надскладний вік. Як почуваєтесь командиром?

Намагаюся бути максимально строгою, але розумію, що, коли вони почуваються не дуже добре фізично, надмірно тиснути не треба



– Спочатку, зізнаюсь, було страшно. Навіть попри наявний досвід психологічної, педагогічної роботи. Зараз нічого, звикаємо один до одного, ліцею, обстановки. Намагаюся бути максимально строгою, але розумію, що, коли вони почуваються не дуже добре фізично, надмірно тиснути не треба.

Вихованці ліцею опановують програму середньої школи. Особлива увага – англійській мові. Вивчення проходить за стандартами НАТО STANAG 6001, що у перспективі надає можливість отримати спеціалізовані сертифікати СМР1 та СМР2.

Щодо відмінностей від навчання, скажімо, у загальноосвітній середній школі, вони полягають у підготовках: посиленій фізичній і стройовій. Саме стройова, зізнаються ліцеїстки Шельвінська і Гажим, у перші дні давалася найтяжче. Дуже, кажуть, боліли ноги.

Також у школах не буває ані морської підготовки, ані шлюпочної та катерної практики, польових виходів тощо. У навчальну програму ліцею все це закладено.

Скажімо, 10 вересня на базі навчального центру ВМС у Миколаєві розпочався вишкіл для вихованців 2-го курсу ліцею. Про це повідомив заступник начальника Військово-морського ліцею з морально-психологічного забезпечення капітан 2-го рангу Олег Селезько.

За словами офіцера, на спеціальному тренажері хлопці відпрацьовуватимуть боротьбу за живучість; виконуватимуть вправу, відому як «обкатка танком» (хоча насправді це буде великовантажний військовий автомобіль, а не танк, зазначив офіцер). Вправа розвиває впевненість у власних діях та зброї під час наближення бронетехніки, є важливим елементом індивідуальної військової підготовки, додав він.

Незабаром у Військово-морському ліцеї очікують приїзду четвертої ліцеїстки. Дівчина переводиться до Одеси з Харківського кадетського корпусу.

У День захисника України, 14 жовтня, відбудеться урочиста посвята новачків у ліцеїсти. Хлопці, а тепер вже й дівчата прийматимуть клятву ліцеїста.