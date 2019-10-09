Радіо Свобода Daily: Суд у Вінниці взяв під варту американського добровольця, якому в США може загрожувати страта

Суд арештував американського добровольця, якому в США може загрожувати страта

Вінницький апеляційний суд арештував на 60 діб громадянина США, колишнього американського військовослужбовця Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну, щоб воювати проти бойовиків на Донбасі.

Зараз правоохоронні органи Сполучених Штатів вимагають його екстрадиції. Ветерана підозрюють у подвійному вбивстві на території США. Адвокати американця виступають категорично проти видачі. Адвокат Ленґа Дмитро Моргун назвав рішення суду несправедливим. Представник прокуратури, клопотання якої задовольнив суд, рішення не коментував.

У чому саме його звинувачують? Чому він приїхав до України? І чим займався на передовій? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Ексспівробітнику СБУ, причетного до організації акції під будинком Шабуніна, дали високу посаду

Голова Служби безпеки України Іван Баканов призначив на посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності ексспівробітника цього ж Департаменту СБУ Романа Матковського. Про причетність якого до організації акції під будинком антикорупційного активіста Віталія Шабуніна раніше розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях». Про це журналісти програми «Схеми» дізналися із власних джерел у Службі безпеки України. Своє призначення на посаду «Схемам» підтвердив сам Роман Матковський. «Брехати не буду – інформація відповідає дійсності. Призначили на вихідних. Мене запросили», – заявив він.

На запитання, чи не стала на заваді причетність до організації акції під будинком антикорупціонера, Матковський відповів: «Ви ж розумієте, що я до акції під будинком Шабуніна маю відношення рівно стільки, скільки маю. Квадрокоптер мій (точніше – «Автомайдану»), акція – не моя. Були певні позиції в Службі, нюанси, ви самі розумієте, хто чим займався».

Як розведення військ чекають під Маріуполем

Колись курортне, а нині прифронтове селище Бердянське на березі Азовського моря тільки й живе новинами про розведення військ. Як повідомляло Радіо Донбас.Реалії, саме через Бердянське за одним із проєктів розведення може пройти майбутня лінія розмежування: якщо так станеться, одна частина селища стане «сірою», інша – залишиться під контролем офіційної влади країни. Натомість сусіднє Широкине, яке українські військові у 2016 році з втратами звільнили від російських гібридних сил, може стати повністю демілітаризованим. Радіо Донбас.Реалії розповідає, як під Маріуполем розведення військ чекають звичайні люди і як місцеві шостий рік виживають в умовах бойових дій.

Далі коротко:

Через майже два тижні після Дня пам’яті жертв Бабиного Яру президент Володимир Зеленський з’явився на заходах офіційно.

Україна хоче оновити Угоду про асоціацію із Європейським союзом і націлилась на «промисловий безвіз». Про це заявив у Брюсселі заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

Прокуратура поновила провадження про напад на «Схеми» на весіллі сина тодішнього генпрокурора Луценка і передала його ДБР.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан – фігурант кримінальної справи про узурпацію влади колишнім президентом Януковичем, йдеться в матеріалі Kyiv Post. Після Євромайдану колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення про те, що у 2010 році Богдан чинив на нього тиск, щоб змусити винести рішення на користь Януковича.

В Україні наприкінці тижня потепліє до +20 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Сьогодні, 9 жовтня, в Україні +10-15 градусів, на півдні до +18. На півночі очікуються дощі.

Сирія: Туреччина готує військовий наступ, а США відводять війська

Кілька років США були союзниками сирійських курдів у боротьбі проти «Ісламської держави». Згідно з повідомленнями, 7 жовтня США почали відводити війська з кордону з Туреччиною, натомість Анкара готується до військового наступу. Що відбувається, і чим це може закінчитися? Читайте тут.

Всесвіт у чашці кави: Нобелівська премія з фізики 2019 року

Королівська шведська академія наук оголосила в Стокгольмі імена переможців Нобелівської премії 2019 року з фізики. Нагороду розділили між кількома вченими. Одну половину нагороди отримав Джеймс Піблз за теоретичні відкриття в фізичній космології. Другу – розділять між собою Мішель Майор та Дідьє Кело за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу. Детальніше про те, за що отримали Нобелівську премію з фізики 2019 року, читайте у матеріалі.

Українці вразили на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Ювілейна нагорода, найкращий результат серед молодіжних команд, найкрутіший момент турніру, найшвидша гра – і це ще не весь перелік, чим запам’ятався чемпіонат світу в Китаї з баскетболу серед спортсменів віком до 23 років, де українська команда виборола срібні нагороди. Радіо Свобода підготувало факти – чому цей виступ став історичним для «синьо-жовтих».

Вітаємо українських спортсменів і пишаємося!

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