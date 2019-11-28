Радіо Свобода Daily: Росія програла апеляцію в суперечці з «Нафтогазом України»

Росія програла апеляцію Україні

Суд у Швеції відхилив апеляцію «Газпрому» на одне з рішень Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Нафтогазом України». Судді не знайшли помилок під час розгляду справи судом першої інстанції. Рішення апеляційної палати оскарженню не підлягає. «Повна перемога! Україна знову перемагає!», – написав виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Мова йде про рішення від 31 травня 2017 року. Тоді арбітраж повністю відхилив вимогу «Газпрому» про застосування принципу «бери чи плати» та задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд контрактної ціни із врахуванням ринкових умов. Крім того, суд повністю скасував заборону на реекспорт газу.

Райнін очолив партію Медведчука на Харківщині

Колишній голова адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Райнін очолив Харківську обласну організацію блоку «Опозиційна платформа – за життя». Після свого обрання Райнін подякував однопартійцям і співголові ОПЗЖ Юрію Бойку, який висунув його на посаду. Відповідне відео опублікувало місцеве видання «ОПЗЖ».

«У кожному з вас я бачу свого друга, партнера, товариша, і ви мене теж не розчаровуйте. Дякую за підтримку, Юрій Анатолійович, спасибі ще раз», – зазначив Райнін. Він також пообіцяв докласти зусиль для перемоги його політсили на виборах до місцевих рад, які мають відбутися наступного року. Райнін очолював Адміністрацію президента з серпня 2016-го по травень 2019 року.

Далі коротко про важливе:

Стало відомо про «особливий статус», який народний депутат України Віктор Медведчук пропонує Донбасу.

Одеського бізнесмена Вадима Альперіна затримали співробітники НАБУ, коли він прийшов на допит до САП. Йому інкримінують, серед іншого, створення злочинної організації.

Розслідувач із команди дослідників збиття літака МН17 Руслан Левієв повідомив, що на нього напали у Москві.

Суд обрав Садовому запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому, якого звинувачують у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень. Міський голова Києва Віталій Кличко навіть пропонував взяти свого колегу на поруки.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру львівському меру. Справа стосується виділення у 2015 році земельної ділянки під будівництво індустріального парку.

Клітіну звільнили

Кабмін звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександру Клітіну. В листуванні з пранкером вона заявила про готовність очолити міністерство. Після оприлюднення листування міністр Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди». У листуванні чиновниця нарікає, що Криклій «відсунув її від «Укрзалізниці», бо «вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви і так далі». Раніше виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати з владної фракції твердять, що Клітіна отримала посаду «через ліжко». Сама Клітіна це заперечує і заявляє про намір позиватися до суду проти учасників розмови.

Apple, чий Крим?

Компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку «Погода». При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на ситуацію: «Уявіть, як ви волаєте, що вашу розробку та ідеї, роки роботи і частину вашого серця вкрав ваш найлютіший ворог, але в той же час, якомусь невігласу начхати на ваш біль. Ось яке відчуття, коли ви називаєте Крим російською землею», – написав Пристайко у твітері.

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що «Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах». Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає. Крим.Реалії звернулися до Apple за поясненнями.

Київ стає столицею світового балету

На тлі політичних скандалів в Україні поза увагою ЗМІ залишилась низка культурних подій. Деякі з них пов’язані з міжнародним балетом –​ в інших країнах інформація про ці події потрапила б на перші шпальти газет та увійшла би до головних культурних телевізійних новин. Мова йде про прем’єри балетних постановок, вистав за участю зірок світового рівня, що відбулись у Києві на різних майданчиках. Більше читайте у матеріалі.

В Україні адаптували для незрячих і нечуючих фільм про Голодомор

Восени цього року в українському кінопросторі прогриміло одразу дві новини про прем’єри, які стосуються делікатної теми кіно для незрячих. 30 листопада в прокат виходить фільм видатної польської режисерки, номінантки на «Оскар» Аґнєшки Голланд «Ціна правди» (оригінальна назва Mr. Jones). Окрім того, відбувся допрем’єрний показ українського документального фільму «Вдивляючись у темряву» про ветерана АТО Віталія Галіцина, який втратив зір на війні. Ці різні фільми об’єднує те, що вони заявлені як перші в Україні кінострічки, під час виробництва яких застосована технологія тифлокоментування. Що це таке і чому це важливо, читайте тут.

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