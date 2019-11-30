Радіо Свобода Daily: Прокурор ГПУ просить позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю

Портнов погрожував прокурору ГПУ, той просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

Прокурор Генпрокуратури Олександр Божко, якому Андрій Портнов публічно погрожував насильством, звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів Київської області зі скаргою, в якій просить позбавити останнього права займатися адвокатською діяльністю. Прокурор вважає, що дії Портнова щодо нього були вчинені «з метою перешкоди виконанню службових обов’язків» і є «реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому».

Як приклад, Олександр Божко наводить фрагменти повідомлень від Андрія Портнова у What’sApp із погрозами. Також він наголошує, що адвокат у своєму Telegram-каналі публічно підтвердив авторство цих повідомлень. Сам Портнов цю ситуацію наразі публічно не коментував.

«Приглушити свободу слова»: що мала на увазі «слуга народу» Василевська-Смаглюк?

Колишня журналістка, а нині депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі «Настоящего времени» заявила, що свободу слова в Україні «пора б уже трохи приглушити»​, чим «спровокувала скандал». Такі слова Василевської викликали здивування не лише у її опонента та ведучої, але і спровокували хвилю критики вже після ефіру. Зокрема, з боку її колишніх колег-журналістів. Сама вона запевняє: її слова вирвали з контексту. Що саме вона мала на увазі і чи можуть її заяви насправді привести до впровадження цензури? У цьому розбирався проект Радіо Свобода «Ньюзрум».

Далі коротко:

Першим питанням на порядку денному Верховної Ради 3 грудня мають бути зміни до закону про ДБР щодо продовження розслідування злочинів проти учасників Революції гідності, заявив президент Володимир Зеленський.

Суд залишив Пашинського під арештом, у взятті на поруки відмовлено.

Вищий антикорупційний суд заарештував бізнесмена Вадима Альперіна на два місяці. Він може вийти під заставу в 70 мільйонів гривень.

Президент Радіо Свобода розповів про зустріч із президентом Зеленським

У МЗС Польщі підтримали Україну та нагадали американській компанії Apple, що окупований Росією Крим не є її частиною.

Газовий вузол «Україна-Росія-ЄС»

Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС. Поточний контракт спливає 1 січня 2020 року. Новий контракт до того часу, найімовірніше, не з’явиться – не виключають представники українського «Нафтогазу», а також експерти, опитані Радіо Свобода. Наскільки небезпечною може виявитися газова криза для України та ЄС і якими є основні сценарії розвитку подій – спробувало розібратися Радіо Свобода.

Інститут національної пам’яті починає працювати в Одесі

Із грудня в Одесі запрацює Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті. В останні дні листопада в південне українське місто з’їдуться історики, письменники та громадські активісти – представити книги, влаштувати кінопоказ і вечірку та поспілкуватись на тему української ідентичності. Голова південного відділу обіцяє працювати із наслідками імперської пропаганди та популяризувати історію. Більше про плани Інституту нацпам’яті – в матеріалі.

МОЗ оновив перелік протипоказань до щеплень

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оновлення переліку медичних протипоказань і застережень до проведення профілактичних щеплень.

«До затвердженого переліку не додавали нових протипоказань. Внесені зміни дозволять лікарю надати кваліфіковані послуги майбутньому пацієнтові. Покращення опису процедури щеплення допоможе лікарю точно визначати абсолютні протипокази і свої дії у конкретних ситуаціях», – повідомили у МОЗ. Перелік протипоказань до щеплень читате за лінком.

Дбайте про своє здоров’я!

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