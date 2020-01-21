Радіо Свобода Daily: В Офісі президента пояснили, чому вимкнули коментарі в YouTube та Instagram

Україна вшановує «кіборгів», які загинули під час оборони ДАПу

20 січня в українських аеропортах в пам’ять про загиблих «кіборгів» зіграли військові оркестри. На летовищах Києва, Одеси, Львова та Запоріжжя звучала музика в той самий день, коли у 2015 році загинули 49 «кіборгів» на 242-й день оборони ДАПу.

Вшанували загиблих захисників ДАПУ відбулося і біля Пам’ятного дзвона, що на території Міністерства оборони України, за участю рідних та близьких загиблих, а також вищого військового та політичного керівництва України. Як це було – дивіться у фотогалереї.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. В обороні також брали участь волонтери і медики. Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових, поранені понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, частину – посмертно.

А тепер коротко:

Офіс Генпрокурора спільно з СБУ провели обшуки у справі Катерини Гандзюк. «Повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань», – повідомили в прокуратурі. Імовірно, йдеться про Ігоря Павловського, оскільки про його угоду зі слідством у справі Гандзюк раніше були заяви.

Колишній президент «Укрбуду» й екснародний депутат Максим Микитась намагався вилетіти з України, але правоохоронці завадили цьому. У грудні Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

У Британії «шкодують» через появу українського тризуба в «Посібнику з протидії екстремізму». Водночас наразі не йдеться, чи буде тризуб вилучений із переліку, де поруч фігурують, зокрема, нацистські символи.

Офіс президента України Володимира Зеленського вимкнув можливість коментування на своїх сторінках в Instagram і YouTube. У коментарі на прохання Радіо Свобода в ОП пояснили такі дії атаками ботів і численною рекламою.

Рішення про допуск до навчання невакцинованих дітей ухвалюватимуть директори шкіл, повідомила міністр освіти та науки України Ганна Новосад.

«Злодії в законі», бойовики «ДНР» та переворот у сепаратистській Абхазії

«Держпереворот в Абхазії влаштували українські громадяни» – таку інформацію розповсюдила пресслужба вже колишнього президента самопроголошеної республіки Абхазія, сепаратистського регіону Грузії. Виявилося, що мова йде про найманців із батальйону «Пятнашка» з контрольованого Росією угруповання «ДНР». Що бойовики з Донбасу забули на Кавказі, яку роль вони зіграли у поваленні там влади і який стосунок до цієї історії мають «злодії в законі»? Розбиралися у цьому журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Далі – трохи цифр:

На окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються в неволі 184 людини , повідомляють в СБУ.​

, повідомляють в СБУ.​ 26 мільярдерів мають стільки грошей, скільки має половина людства.

мають стільки грошей, скільки має половина людства. Невідомий вірус забрав життя третьої людини в Китаї та почав поширюватися за межі країни.

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