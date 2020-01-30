Радіо Свобода Daily: ПАРЄ проголосувала за повернення всіх повноважень російській делегації

ПАРЄ підтримала повноваження російських депутатів

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала повноваження делегації депутатів Державної думи Росії. За рішення проголосували 96 делегатів.

Резолюцію підготував нідерландський депутат Тоні Кокс. Згідно з рішенням, Росія повертається до ПАРЄ без будь-яких обмежень. Кокс відзначає певний прогрес: Москва почала платити внески до Ради Європи та звільнила українських військовополонених моряків. Водночас ПАРЄ підтримала одну поправку до тексту резолюції, в якій Росії нагадали про позицію Асамблеї через анексію Криму.

«Навіщо була ця показуха з конкурсом?»​ Соцмережі обговорюють призначення голови Держкіно

29 січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив ім’я нової голови Держкіно – нею стала заступниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Марина Кудерчук. Майже одразу в соцмережах почали обговорювати досвід роботи Кудерчук, який переважно не був пов’язаний із кіно. Деякі коментатори звернули увагу на те, що Кудерчук нібито висловлювала підтримку президенту України Володимиру Зеленському. Як відрегували на призначення користувачі соцмереж – в огляді.

Далі коротко:

Уряд погодив звільнення керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, той повідомив про «немалу компенсацію»

Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва

Сьогодні, 30 січня, в Україні перебуватиме держсекретар Майк Помпео.

Переговори щодо Донбасу в Мінську: обмін полоненими узалежнили від «юридичної очистки»

На переговорах щодо Донбасу в Мінську обговорили нові ділянки розведення військ на лінії фронту (лінії розмежування) та умови подальшого обміну полоненими. Остаточних рішень немає, обговорення триватиме. При цьому в ОБСЄ визнали, що на Донбасі з Нового року зросло число жертв серед цивільного населення.

Джемілєв заявив, що маршем на Крим вони хочуть підняти тему окупованого півострова

Національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв сподівається, що мирний марш на Крим, який планують провести навесні, приверне увагу до теми окупованого Криму. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Апостроф».

«Сподіваємося, що ця акція підніме тему Криму так само, як блокада 2015 року (торгова блокада Криму – ред.)», – зазначив Джемілєв.

Сенцов заявив, що не збирається йти в політику

Український режисер із Криму, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов сказав, що хоче залишатися вільною людиною, тому не планує йти в політику.

«Я не збираюся йти в політику або створювати якусь партію. Я буду робити те, що роблю на користь України, і говорити те, що думаю. На моїй улюбленій футболці є такий напис: «BORN FREE» (народжений вільним). Саме таким я намагаюся залишатися і нікому не вдасться мене ні купити, ні залякати!», – написав він у фейсбуці.

Інший колишній політв’язень Станіслав Асєєв розповідає про пережите в окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку на території артцентру «Ізоляція», який отримав свою назву від ізоляційного заводу, тепер режимний об’єкт, фактично концтабір. У ньому утримують «особливо небезпечних злочинців». У цій неофіційній в’язниці-катівні, за звинуваченням «у шпигунстві», журналіст і блогер Станіслав Асєєв повів двадцять вісім місяців – більшість часу свого перебування у полоні російських гібридних сил.

Побачене і пережите там, Стас почав описувати, перебуваючи ще в «Ізоляції». Та рукопис відібрали. У СІЗО, а потім і колонії він по пам’яті відновив написане. А перед обміном віддав співкамернику-полоненому танкісту Богдану Пантюшенку, щоб той сховав тексти серед листів від дружини. Цей рукопис – частина майбутньої книги Станіслава Асєєва про життя в катівні. Радіо Свобода починає публікацію її фрагментів.

Австралійські вчені відтворили новий коронавірус

Вчені з Австралії змогли відтворити у лабораторних умовах новий коронавірус із Китаю. Послідовність геному вірусу австралійці отримали від китайських колег. Зазначається, що відтворений зразок може допомогти у лікуванні симптомів, спричинених коронавірусом. Вчені з Мельбурна мають намір поділитися копією вірусу з ВООЗ та іншими лабораторіями у світі. Зразок використають для проведення тесту на антитіла, це дасть змогу виявити коронавірус у пацієнтів без симптомів, а також розробити вакцину.

Тим часом через коронавірус у Китаї скасували етап Кубка світу з гірськолижного спорту.

В Україні стартував дворічний мистецький проєкт «Століття української абстракції»

Мистецтвознавці, музейники, художники та видавці об’єднали зусилля, щоб зібрати і показати в країні та за її межами українське абстрактне мистецтво. Це є основною метою експозиційно-видавничого дослідницького проєкту «Століття української абстракції», який триватиме протягом 2020 і 2021 років.

Не пропустіть можливість насолодитися українським мистецтвом!

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