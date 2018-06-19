(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе открылись специальные курсы подготовки ко взрослой жизни для выпускников школ-интернатов и детей из неблагополучных семей. При поддержке проекта «Киевский диалог», опытных финансистов, юристов, медиков и психологов детей учат моделировать любые ситуации из взрослой жизни. Подробности узнавали Донбасс.Реалии.

Не у всех детей есть те люди, которые будут их поддерживать

«Не у всех детей есть те люди, которые будут их поддерживать и об этом расскажут, подскажут…» – так рассуждает 16-летняя выпускница мариупольской школы-интерната Карина. Начиная самостоятельную жизнь, каждый из нас сталкивается с массой проблем: больших, требующих специальных знаний, и маленьких, как говорят – бытовых. Дети, живущие в полных семьях, получают этот опыт в процессе взросления, учатся всему постепенно и, «уходя в свободное плавание», обладают определённым жизненным багажом. Детей из интернатов или неблагополучных семей учит жизнь. Выбрать правильную профессию, создать свой капитал, правильно им распоряжаться, уметь оказать себе и соседу первую помощь, оформить кредит, знать свои права и обязанности – всё это входит в программу обучения специальной программы для детей-сирот в фонде «Каритас – Мариуполь».

А начинаются проблемы сразу после окончания школы, уверена координатор проекта «Подготовка воспитанников интерната ко взрослой жизни» Алина Стайловская.

Когда они заканчивают интернат, им государство выплачивает пособие. Практика показывает, что в первые два дня спускаются все деньги

«Когда они заканчивают интернат, им государство выплачивает пособие. Как распоряжаться своими деньгами, которые они получают на карту? Практика показывает, что в первые два дня спускаются все деньги, а потом дети находятся в сложных финансовых условиях», – говорит координатор проекта.

Впрочем, программа пригодится не только выпускникам интернатов, считает Алина.

«Эта проблема вообще есть в обществе, не только среди воспитанников интернатов. В принципе, во всех семьях. В большей или меньшей степени. Я считаю, что эта программа должна быть на национальном уровне. Это должно делаться в школах. Но поскольку на данный момент программа новой украинской школы, даже новая, не подразумевает обучения этим навыкам в таком качестве, как это делаем мы, проблема будет стоять остро до тех пор, пока не введут в школьную программу эти курсы», – говорит Алина Стайловская.

Практические занятия и отсроченная мечта

Курсы рассчитаны на полгода, и за этот период их пройдут более 50 детей. Занятия не только теоретические – в процесс обучения вовлечены вполне реальные учреждения-партнёры, где вся теория проверяется на практике.

Наша программа состоит по большей части из практики. Используем для этого авторскую методику «Життєвий капітал»

«Дети совершенно уникальные. Некоторые из них стараются получить то, что свободно и легко получают дети в семьях. Наша задача состоит в том, чтобы не просто сделать «начитку» материала, как это делается в школе. Это скучно. Наша программа состоит по большей части из практики. Используем для этого авторскую методику «Життєвий капітал». Учимся азам: как сформировать семейный бюджет, что такое финансовая подушка безопасности и как её нужно создавать», – рассказала финансовый тренер программы Лариса Петрова.

Правильно выбрать профессию детям помогают специалисты, но есть одно «но»: до совершеннолетия каждый из них может поступить только в строительный колледж. Карина Машир уже закончила интернат, но вынуждена отсрочить свою мечту.

Пока я не стану самостоятельным человеком, я не смогу поступить так, как я хочу

«Я многим увлекаюсь: занимаюсь вокалом, вышиваю бисером, пишу стихи. У меня мечта – поступить на журналистику. Пока я не закончу этот строительный, пока у меня не будет полного образования и я не стану самостоятельным человеком, я не смогу поступить так, как я хочу и куда хочу», – говорит школьница.

Создать равные условия детям из интернатов – одна из целей проекта, говорит Алина Стайловская. Ведь дети ничем не отличаются от сверстников из полных семей — просто у них разные условия на старте.

«Если их поставить в те же условия, которые имеют другие дети, они, возможно, добьются такого же успеха, а возможно, и лучше», – уверены в «Каритас – Мариуполь».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)