Росія зруйнували чи відібрала житло: кому і як дають компенсації?

Щодня російська армія обстрілює прифронтові міста – і українці втрачають своє житло. Ці нові переселенці їдуть углиб України, мешкають у модульних містечках чи гуртожитках, які надає держава, а згодом – якщо вдається знайти роботу – орендують кімнату чи квартиру, намагаючись почати нове життя.

Уряд заявляє, що існує чимало програм, які дають можливість переселенцям отримати компенсацію за зруйноване агресором житло – але їхні умови дуже жорсткі.

Понад те, суттєву допомогу можуть отримати лише ті українці, чиї міста не окупувала Росія (програма «єВідновлення»). «Старим» переселенцям – які виїжджали до початку повномасштабного вторгнення або їхні міста були окуповані вже під час великої війни – лишається лише розраховувати на пільгову іпотеку (програма «єОселя»), і то – лише певним категоріям людей.

Хто і як може отримати від держави компенсацію за пошкоджене чи зруйноване Росією житло?

Чому уряд встановив майже не втілювані вимоги для отримання такої компенсації?

І чому держава по-різному ставиться до тих, чиє житло зруйнувала Росія – і тих, чиє окупувала?





Дивіться на @Радіо Свобода у новому випуску проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.Рішення. Тему обговорюють:

Наталія Козловська – заступниця міністра розвитку громад та територій України;

Олексій Мовчан – народний депутат України, фракція «Слуга Народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку;

Роман Власенко – голова Сіверськодонецької районної державної адміністрації Луганської області;

Михайло Фоменко – юрист громадської організації «Донбас SOS»;

Руслана Жеребілова – вчителька української мови та літератури, переселенка з Костянтинівки Донецької області.

