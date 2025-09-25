Доступність посилання

Росія зруйнували чи відібрала житло: кому і як дають компенсації?

Місцевий мешканець біля пошкодженої обстрілами армії РФ багатоповерхівки, Мирноград, Донецька область, 29 травня 2025 року
Щодня російська армія обстрілює прифронтові міста – і українці втрачають своє житло. Ці нові переселенці їдуть углиб України, мешкають у модульних містечках чи гуртожитках, які надає держава, а згодом – якщо вдається знайти роботу – орендують кімнату чи квартиру, намагаючись почати нове життя.

Уряд заявляє, що існує чимало програм, які дають можливість переселенцям отримати компенсацію за зруйноване агресором житло – але їхні умови дуже жорсткі.

Понад те, суттєву допомогу можуть отримати лише ті українці, чиї міста не окупувала Росія (програма «єВідновлення»). «Старим» переселенцям – які виїжджали до початку повномасштабного вторгнення або їхні міста були окуповані вже під час великої війни – лишається лише розраховувати на пільгову іпотеку (програма «єОселя»), і то – лише певним категоріям людей.

  • Хто і як може отримати від держави компенсацію за пошкоджене чи зруйноване Росією житло?
  • Чому уряд встановив майже не втілювані вимоги для отримання такої компенсації?
  • І чому держава по-різному ставиться до тих, чиє житло зруйнувала Росія – і тих, чиє окупувала?


Дивіться на @Радіо Свобода у новому випуску проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.Рішення. Тему обговорюють:

  • Наталія Козловська – заступниця міністра розвитку громад та територій України;
  • Олексій Мовчан – народний депутат України, фракція «Слуга Народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку;
  • Роман Власенко – голова Сіверськодонецької районної державної адміністрації Луганської області;
  • Михайло Фоменко – юрист громадської організації «Донбас SOS»;
  • Руслана Жеребілова – вчителька української мови та літератури, переселенка з Костянтинівки Донецької області.

Це новий проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.Рішення – чесна розмова про наболілі проблеми, пов'язані з війною Росії проти України – та шляхи їхнього подолання.

