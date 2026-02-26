Війська РФ вночі атакували залізничну інфраструктуру в 3 областях – Кулеба

Російські військові вночі проти 26 лютого атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях України, повідомив віцепрем’єр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих», – написав він у телеграмі.

За словами Кулеби, в Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинене теплопостачання в частині міста. У Запорізькій області внаслідок атак одна людина загинула, є постраждалі, додав міністр.

«Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення», – зазначив він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що руйнування внаслідок комбінованого російського удару по Україні вночі проти 26 лютого є у восьми областях, відомо про десятки поранених, серед яких є діти.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські військові вночі проти 26 лютого атакували Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон», 11 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 24 крилатими ракетами Х-101, двома керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними безпілотниками, близько 280 із яких – «шахеди».

«За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети «Циркон», чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, дві керовані авіаційні ракети Х-69 і 374 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронів інших типів», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет і 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.

Вранці представники місцевих ОВА повідомляли про поранених і руйнування внаслідок завданого російськими військовими нічного комбінованого удару по Україні. Зокрема, на Харківщині постраждали 16 людей, серед яких є двоє дітей; у Кривому Розі через удар РФ постраждали літні люди – 89-річний чоловік і 82-річна жінка; у Запоріжжі було відомо про вісьмох постраждалих, серед них – 8-річний хлопчик; у Києві є руйнування у трьох районах; на Полтавщині є руйнування і знеструмлення споживачів; на Кіровоградщині травмована людина, енергетична інфраструктура пошкоджена на Одещині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.