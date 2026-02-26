Удар РФ: на Полтавщині без світла – близько 20 тисяч споживачів, на Кіровоградщині є поранений

На Полтавщині внаслідок російського удару в ніч проти 26 лютого є руйнування і знеструмлення споживачів, постраждалих немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Внаслідок падіння уламків і прямих влучань пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. За інформацією ДСНС, пожежі, які виникли унаслідок атаки – ліквідовані. У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння й лінію електропередач. Без світла – 18209 побутових і 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – написав він у телеграмі.

Тим часом, очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок дронової атаки в Новоархангельській громаді травмована людина.

«Всю необхідну медичну допомогу оперативно надано в медичному закладі. Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків. Комісія зафіксує наслідки руйнувань та визначить обсяги необхідної допомоги людям. Відповідні служби обстежують територію», – додав він.

Раніше сьогодні представники інших місцевих ОВА повідомляли про поранених і руйнування внаслідок завданого російськими військовими нічного комбінованого удару по Україні. Зокрема, на Харківщині постраждали 16 людей, серед яких є двоє дітей; у Кривому Розі через удар РФ постраждали літні люди – 89-річний чоловік і 82-річна жінка; у Запоріжжі відомо про вісьмох постраждалих, серед них – 8-річний хлопчик; у Києві є руйнування у трьох районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.