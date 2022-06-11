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Байден каже, що Зеленський відкидав попередження про вторгнення – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) під час зустрічі з президентом США Джо Байденом. Вашингтон, 1 вересня 2021 року

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну. Про це, як повідомляє агентство Bloomberg, американський лідер сказав 10 червня під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.

«Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані, які підтверджували, що він (Путін ред.) планує перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також», – сказав Джо Байден.

Але президент США визнав, що можливість повномасштабного вторгнення президента Росії Володимира Путіна могла видаватися надуманою. «Я розумію, чому вони не хотіли цього чути», – сказав президент США.

Байден звинуватив Путіна у «намаганні знищити культуру, не лише націю, а й культуру» України, і сказав, що російський лідер вважає столицю України Київ «резиденцією матінки-Росії».

Зеленський ще не коментував цих повідомлень.

Раніше президент України зізнавався, що Україні пропонували «евакуювати людей і рити окопи» за рік до вторгнення Росії, але, на думку голови держави, такі передчасні заходи могли посіяти паніку у суспільстві і зруйнувати економіку. Про це він сказав в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur. Зеленський зазначив, що військові до вторгнення готувалися і були готові.

Президент США Джо Байден засудив «невиправданий напад» Росії на Україну у перший же день вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Американська розвідка ще до нападу неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.

Захід посилив санкції проти Росії після міжнародного засудження масових страт цивільних жителів на вулицях Бучі, під Києвом та в інших населених пунктах, які після тимчасової окупації залишили російські війська.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.​

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