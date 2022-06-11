Байден каже, що Зеленський відкидав попередження про вторгнення – Bloomberg

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну. Про це, як повідомляє агентство Bloomberg, американський лідер сказав 10 червня під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.

«Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані, які підтверджували, що він (Путін ред.) планує перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також», – сказав Джо Байден.

Але президент США визнав, що можливість повномасштабного вторгнення президента Росії Володимира Путіна могла видаватися надуманою. «Я розумію, чому вони не хотіли цього чути», – сказав президент США.

Байден звинуватив Путіна у «намаганні знищити культуру, не лише націю, а й культуру» України, і сказав, що російський лідер вважає столицю України Київ «резиденцією матінки-Росії».

Зеленський ще не коментував цих повідомлень.

Раніше президент України зізнавався, що Україні пропонували «евакуювати людей і рити окопи» за рік до вторгнення Росії, але, на думку голови держави, такі передчасні заходи могли посіяти паніку у суспільстві і зруйнувати економіку. Про це він сказав в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur. Зеленський зазначив, що військові до вторгнення готувалися і були готові.

Президент США Джо Байден засудив «невиправданий напад» Росії на Україну у перший же день вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Американська розвідка ще до нападу неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.

Захід посилив санкції проти Росії після міжнародного засудження масових страт цивільних жителів на вулицях Бучі, під Києвом та в інших населених пунктах, які після тимчасової окупації залишили російські війська.