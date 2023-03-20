Байден написав загадковий твіт із синьо-жовтим написом

Президент США Джо Байден опублікував пізно ввечері 19 березня в мережі Twitter загадкове повідомлення, яке може стосуватися України.

Текстова частина містить лише одне слово ­– «Завтра». На фотографії розміщене фото президентського кабінету, над входом до якого розміщений жовтий шматок паперу з написом синіми літерами «Believe» («Вірити»).

Жодного додаткового пояснення повідомлення не містить.

У своєму актуальному звіті про розвиток подій у війні Росії проти України аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що російські наступальні дії на Донбасі можуть наближатися до кульмінації, а Україна «має добрі можливості, щоб відновити ініціативу та розпочати контрнаступ».

Збройні сили США швидко відправляють техніку на поле бою та тренують українські сили напередодні великого контрнаступу, який очікується наприкінці весни. Про це пише видання Politico.



15 березня після віртуального засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що «Україна не має втрачати часу».



«Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання, – сказав Остін. – Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання нових систем».

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За даними видання, попри продовження запеклих боїв у Бахмуті, офіційні особи США більше зосереджені на тому, щоб підготувати Україну до великого весняного наступу з повернення території, який, як вони очікують, розпочнеться до травня.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.