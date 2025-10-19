РФ затримала коміка з Білорусі, який три роки переховувався після вироку за «образу міліціонера»

У російському Санкт-Петербурзі затримали 51-річного учасника білоруського Клубу веселих та кмітливих Василя Кравчука. Три роки тому його засудили до двох років «побутової хімії» за коментар у телеграмі – він пожартував над співробітником інспекції у справах неповнолітніх.

Як зазначало видання «Наша Ніва», інформація про це була опублікована на сайті 47news. Виявилося, що через три місяці після вироку чоловік перестав виходити на зв’язок і був оголошений у розшук. Знайти його вдалося через три роки в Санкт-Петербурзі.

За даними видання, Василь зараз перебуває в Московському окружному відділі поліції, де очікує екстрадиції до Білорусі.

Як повідомляв правозахисний проєкт «Вясна», 20 грудня 2020 року Василь побачив новинний репортаж про те, як поліцейський кричав на дітей у білоруській школі, використовуючи нецензурну лексику. З цього приводу Пінчук написав жарт у коментарях на Telegram-каналі «Карателі Білорусі». Це був перефразований фрагмент відомої дитячої пісеньки «Пусть бегут неуклюже» з мультфільму про Чебурашку та Крокодила Гену.