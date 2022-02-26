Снаряд влучив у житловий будинок на Київщині, є жертви

У Київській області у житловий будинок влучив снаряд, унаслідок чого сталася пожежа і загинули три людини. Під завалами ще можуть перебувати люди. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Снаряд влучив у будинок населеного пункту Бородянка Бучанського району, інформація про це надійшла о 13:40, додали в ДСНС.

«О 14:20 пожежу у смт Бородянка Бучанського району ліквідовано. Внаслідок попадання снаряду загинули 3 особи. Можливо, під завалами перебувають ще 3 особи. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами», – ідеться в повідомленні.

Перед цим в ДСНС повідомили, що шестеро людей доставили в лікарні з травмами і ще 80 евакуювали з житлового будинку на проспекті Лобановського, 6-А у Києві, у який вранці 26 лютого влучила ракета.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.