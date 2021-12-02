Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок подав у відставку

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок подав заяву про відставку. Про це він сам повідомив у соцмережах зранку 2 грудня.

«Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!» – написав дипломат у твітері.

Інших подробиць щодо цього рішення заступника міністра закордонних справ наразі немає.

41-річний Єгор Божок є карʼєрним дипломатом. На дипломатичній службі України перебував з 2002 року, пройшов усі ланки від аташе до надзвичайного і повноважного посла. У 2015–2017 очолював місію України при НАТО. У 2017–2019 роках очолював Службу зовнішньої розвідки, був член РНБО. З 14 березня 2019 року працював заступником міністра закордонних справ України.