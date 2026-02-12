CAS терміново розгляне «справу Гераскевича»

Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні розгляне справу про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича зі змагань на Олімпійських іграх за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень. Засідання суду розпочнеться о 10:00 за місцевим часом 13 лютого.

«Завтра зранку слухання в суді. Я в цей час буду тут (у Кортіні д’Ампеццо, місці проведення змагань – ред.) і перебуватиму офлайн», – розповів спортсмен на пресконференції в генеральному консульстві України в Мілані (пряму трансляцію вело «Суспільне», офіційний мовник Олімпіади в Україні).

Гераскевич вважає, що, виступаючи в «шоломі пам’яті», не порушував ніяких правил, і його дискваліфікація є незаконною.

Раніше 12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів.

Згодом у МОЗ заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.