Головне на ранок: пожежа у Лаврі, Аваков про відставку, понад 11 млн українців з першим COVID-щепленням

У Києво-Печерській лаврі в четвер сталася пожежа, понад 11 мільйонів українців отримали одну дозу вакцини від COVID-19, папа Римський Франциск вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані.

Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі журналіста біля Києво-Печерської лаври

Поліція Києва повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста одного з телеканалів під час висвітлення пожежі у Києво-Печерській лаврі.

«До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській… Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 4 листопада.

Провадження відкрили за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У Києво-Печерській лаврі під час гасіння пожежі, що сталася вдень 4 листопада, виник конфлікт між знімальною групою телеканалу «Магнолія-ТБ» (спеціалізується на висвітленні надзвичайних подій) та одним із підлеглих настоятеля монастиря, митрополита Павла, який назвався отцем Арсенієм.

«Під час зйомки сюжету про пожежу у Києво-Печерській лаврі намісник монастиря Павло перешкоджав журналістам «Магнолії-ТБ». Він наказав вдарити репортера по голові, а один зі священників напав на журналіста і забрав у нього телефон», – ідеться в повідомленні телеканалу.

У Києво-Печерській лаврі наразі не коментували причини конфлікту і дії своїх співробітників.

Троє людей постраждали внаслідок пожежі, яка вдень 4 листопада спалахнула в Києво-Печерській лаврі. У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа виникла о 13:45 і була ліквідована о 14:45. За даними ДСНС, причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс (Московського патріархату), що є пам’яткою історії та архітектури.

МОЗ: понад 11 мільйонів українців отримали одну дозу вакцини від COVID-19

Понад 11 мільйонів українців отримали одну дозу вакцини від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я України 5 листопада.

За повідомленням, повністю імунізовані й отримали дві дози понад 7,7 мільйона людей.

За добу 4 листопада в Україні 270 320 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали більше ніж 190 тисяч людей, повністю імунізовані – майже 80 тисяч.

У МОЗ нагадали, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були невакцинованими.

Аваков назвав причини своєї відставки

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що він був «занадто сильним і незалежним міністром» і не хотів «брати участь у певних речах», що спричинило його відставку.

«Зеленський мене запросив, як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. Я пропрацював два з гаком роки, доти, поки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку. Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден. Я – не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні професійні речі. Я вмію говорити «ні», а це не всім подобається. Я кажу: «так не можна», а це не всім подобається», – сказав Аваков в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 5 листопада.

Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ України в липні цього року. Його рішення підтримав парламент. Після нього МВС очолив Денис Монастирський.

Рада розгляне відсторонення двох депутаток від 5 засідань

Верховна Рада 5 листопада розгляне питання про позбавлення народних депутаток Галини Третьякової зі «Слуги народу» й Ірини Геращенко з «Європейської солідарності» права брати участь у п’яти засіданнях парламенту. Про це йдеться в порядку денному Верховної Ради.

Третьякову хочуть відсторонити за висловлювання про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова.

Під час засідання Верховної Ради 8 жовтня представники депутатської групи «За майбутнє» заявили, що Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена цієї групи Антона Полякова фразою «одним ворогом менше». У Раді засудили такі висловлювання, сама Третьякова заявила, що це «свобода слова».

Зрештою всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів.

Ірину Геращенко, за її словами, рекомендують позбавити права участі у п’яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості з «зеленими чоловічками».

На своїй сторінці у фейсбуці 4 листопада Геращенко заявила, що ініціатива з відстороненням її від засідань є «виключно бажанням зелених чєловєчків закрити рота опозиції».

Папа римський вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані

Папа Римський Франциск 4 листопада вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані.

Сестра-францисканка Рафаелла Петріні стала генеральним секретарем губернаторства, другого за значимістю управлінського органу Ватикану.

52-річна Петріні здійснюватиме нагляд за адміністрацією Ватикану, включаючи музеї, поштове відділення, монетний двір та поліцію.

84-річний Франциск заявив, що хоче, щоб жінки відігравали важливішу роль у Римо-католицькій церкві.