У Дніпрі після удару дрона тяжко поранена 21-річна жінка, її дитина – в стані середньої тяжкості – ОВА

У Дніпрі внаслідок атаки російського дрона 25 листопада поранена 21-річна жінка та її 4-річна донька, повідомив виконувач обов’язків голови ОВА Владислав Гайваненко.

«21-річна жінка, поранена у Дніпрі, «важка». Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе. Дівчинка 4 років також госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повторив заклик не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

«Вкотре звертаюся до усіх мешканців нашої області. Під час повітряної тривоги – укриття або правило двох стін. Не залишайтесь на вулиці», – написав посадовець у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.