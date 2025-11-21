Голова Дніпропетровщини повідомив про двох загиблих і п’ятьох поранених через російські атаки

Російська армія обстрілювала Нікопольський район протягом дня, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 21 листопада.

Військові РФ атакували безпілотниками та артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади.

«Загинули двоє чоловіків – 66 та 64 років. Постраждали п’ятеро людей, двоє з яких – госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Зайнялося фермерське господарство. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Обидві пожежі загасили», – заявив Гайваненко.

Також у районі, за його даними, постраждали інфраструктура, житлові будинки, господарські споруди та авто.

Також пошкодження зафіксовані в Зеленодольській і Грушівській громадах Криворізького району.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



