Семеро жителів Дніпропетровщини поранені через російські атаки

Російська армія обстрілювала три райони Дніпропетровської області протягом дня, заявляють обласна влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій 18 листопада.

Голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомляє про трьох постраждалих на Нікопольщині:

«Це чоловіки 53 та 60 років і 48-річна жінка. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Загалом протягом дня агресор бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію».

Також, зазначає Гайваненко, обстріли пошкодили інфраструктуру, гімназію, АЗС, магазин, сім багатоповерхівок і мікроавтобус. Також постраждав птахокомплекс, там загинуло 100 голів птиці.





Російські війська, за даними Гайваненка, атакували безпілотниками Межиріцьку громаду Павлоградського району та райцентр.

«Постраждали четверо чоловіків. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та промислове підприємство», – заявив голова області.

У Синельниківському районі удари керованих авіабомб зруйнували три приватних осель, пошкодили ще чотири.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



