Бойовики здійснили 23 обстріли минулої доби на Донбасі, 2 українських військових поранені – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 23 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби, повідомив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил станом на 7:00 13 жовтня.

12 жовтня один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав легкого поранення, а один – бойової травми, додали у штабі.

За даними українських військових, бойовики обстрілювали їхні позиції із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

«Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв населений пункт Водяне з міномета калібру 120 мм», – йдеться в повідомленні.

З початком нової доби, 13 жовтня, обстріли відновилися, повідомили у штабі ООС, додавши, що бойовики два рази порушили режим припинення вогню.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли 13 жовтня не наводять.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.