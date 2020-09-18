На Донбасі немає втрат серед українських військових 17 вересня – штаб ООС

На Донбасі 17 вересня не зафіксовано втрат серед українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили одного разу порушили режим припинення вогню.

«Провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться в ранковому зведенні.

Також у штабі інформують про постріли з боку бойовиків із підствольного гранатомета, зафіксовані поблизу Водяного вже на початку нинішньої доби, 18 вересня.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 17 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.