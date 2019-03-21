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21 Березень 2019, Київ 07:53
Новини | Події

Штаб ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів минулої доби, 3 військових поранені

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 20 березня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Троє українських військових були поранені минулої доби, 20 березня на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, наведеними вранці 21 березня, бойовики здійснили 11 обстрілів, із них 10 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Від початку нової доби, 21 березня, обстрілів не зафіксували, повідомляють у штабі.

Чого чекати від виборів на Донбасі? Ексклюзив
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Чого чекати від виборів на Донбасі? Ексклюзив

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Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

З часу проведення так званого «референдуму» на Донбасі минуло вже майже п’ять років
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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