ДРЕС у Підмосков’ї зазнала атаки дронів

Безпілотники в ніч проти 23 листопада атакували Шатурську ДРЕС на заході Московської області Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема Astra, публікуючи зняті місцевими жителями кадри. Атаку підтвердив і губернатор Московської області РФ Андрій Воробйов.

Після удару на ДРЕС сталася пожежа. OSINT-аналіз Astra підтвердив, що атаки зазнав саме цей об’єкт. Ймовірно, загорівся вузол видачі потужності, це інфраструктурний комплекс, через який електростанція передає вироблену електроенергію в єдину енергосистему. У пресрелізі МНС Росії вказано, що зайнялися трансформатори.

Губернатор Московської області Росії Андрій Воробйов підтвердив, що ДРЕС зазнала атаки.

«Частина дронів знищена силами ППО, деякі впали на територію станції. На об’єкті виникла пожежа, зараз вона локалізована, екстрені служби продовжують роботу», – заявив Воробйов.

За його словами, електропостачання порушене не було, а з теплом, як випливає з його слів, є перебої, до округу направили пересувні котельні. Постраждалих не було.

Шатурська ДРЕС – теплова електростанція потужністю 1500 МВт. Це одна з найстаріших електростанцій у Росії, заснована у 1920 році.

Українські військові удари поки не коментували.

За даними Міноборони Росії, у ніч проти 23 листопада над Московською областю РФ збили два безпілотники. Вранці в неділю, за даними мера Москви Сергія Собяніна, було збито ще два БпЛА. Московський аеропорт «Внуково» зупиняв роботу.

Найбільше безпілотників, за твердженнями російських військових, за ніч було збито над акваторією Чорного моря й окупованим Кримом.

Російські військові регулярно з 2022 року завдають ударів по об’єктах енергетики в Україні.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи і трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Останнім часом українські військові все частіше завдають ударів по енергетичних об’єктах на території Росії й окупованих територіях.

