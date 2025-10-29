Ударів по військових об’єктах та інфраструктурі в Криму завдали дрони СБУ – джерело

Ударні дрони Центру спеціальних операцій «А» СБУ вночі 29 жовтня уразили російські військові та інфраструктурні об’єкти в окупованому Криму, про це Радіо Свобода повідомило джерело в спецслужбі..

«Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С2» вартістю близько 20 мільйонів доларів. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Також у спецслужбі підтвердили удари й пожежі на двох нафтобазах на окупованому півострові, які використовуються російськими військовими.

«СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян», – зазначило поінформоване джерело.

Раніше Радіо Свобода повідомило про удари по нафтобазах у Гвардійському та Сімферополі в окупованому Криму. На цих об’єктах спалахнули пожежі.