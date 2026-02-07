ДСНС: у Яготині під час ліквідації наслідків атаки РФ загинув рятувальник

У суботу, 7 лютого, під час ліквідації наслідків російської атаки у Яготині Київської області загинув рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Після чергового масованого російського обстрілу нашої країни, ми знову зазнали болісних втрат серед особового складу ДСНС. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки та гасіння масштабної пожежі складських будівель у м. Яготин на Київщині стався раптовий обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко – наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів», – зазначив голова ДСНС Андрій Даник.

Крім того, за даними ДСНС, постраждав командир відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня. Зараз він перебуває під наглядом медиків.

У Яготині Київської області внаслідок російської атаки уночі 7 лютого майже повністю знищений логістичний центр кондитерської фабрики «Рошен».

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».



