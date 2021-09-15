Перехід у «жовту» зону розглянуть наступного тижня; Північна Корея випустила у море дві балістичні ракети; Росіянин Олександр Франчетті, який брав участь в окупації Криму в 2014 році, переведений в празьку тюрму Панкрац; Матч першого туру Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та лісабонською «Бенфікою» завершився нічиєю.

Ляшко: перехід у «жовту» зону розглянуть наступного тижня

Питання щодо переведення України до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки буде вирішуватися на початку наступного тижня, «як мінімум, у понеділок-вівторок», повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, це пов’язано з урядовою постановою про зміни до рішення про карантин, яка набуде чинності 20 вересня.

«Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватися індикатори, й області, які можуть потрапити до «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки будуть визначатися за загальнонаціональними індикаторами, і комісія національного рівня буде рекомендувати відносити той чи інший регіон до «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – заявив міністр в ефірі ТСН.

Як повідомив Ляшко, в Україні нині існують перевищення по деяких індикаторах, «які дозволяють зібрати комісію й оголосити «червоний» рівень епідемічної небезпеки».

Раніше міністр прогнозував перехід України в «жовту» зону 13 вересня.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».

Арешт Франчетті виправданий загрозою його втечі з Чехії – речник празького суду

Речник Міського суду Праги Адам Веніг повідомив, що арешт росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму в 2014 році, виправданий загрозою його втечі з Чехії.

«Суд дійшов до висновку, що були дотримані умови взяття Франчетті під варту, бо існує загроза його втечі з Чехії», – цитує слова Веніга російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Наразі Франчетті переведений в празьку тюрму Панкрац.

14 вересня Міський суд Праги ухвалив рішення про арешт громадянина Росії, учасника окупації Криму Олександра Франчетті, якого раніше затримали в Чехії на основі виданого Україною міжнародного ордера на арешт.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що направили ноту протесту Чехії через затримання.

Напередодні Офіс генерального прокурора підтвердив намір запитувати видачу громадянина Росії Олександра Франчетті.

12 вересня про затримання Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, повідомили російські державні ЗМІ.

За даними сайту «Миротворець», у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування «Самооборона Севастополя», а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу «Північний вітер». Франчетті був нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Radio Prague повідомляло, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.

Північна Корея запустила дві ракети в море – військові Південної Кореї

Північна Корея випустила у море дві балістичні ракети. Це сталося через кілька днів після того, як Пхеньян заявив, що успішно випробував нові крилаті ракети далекої дії.

Як повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, Північна Корея запустила дві балістичні ракети з центральної частини країни у напрямку вод біля східного узбережжя Корейського півострова 15 вересня.

Розвідувальні органи Південної Кореї та США зараз аналізують дані щодо запусків, йдеться в повідомленні.

Запуск ракет відбувся через кілька днів після того, як офіційне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) Північної Кореї повідомило, що за вихідні Пхеньян випробував нову «крилату ракету далекого радіусу дії», назвавши її «стратегічною зброєю великого значення».

У повідомленні йшлося про те, що крилаті ракети успішно вразили цілі під час випробувань 11 і 12 вересня, а потім впали у територіальні води країни. Це були перші відомі випробування КНДР за кілька місяців.

Військові США заявили, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю, становлять «загрозу» для сусідів країни та за межами регіону.

Ліга чемпіонів: матч «Динамо» проти «Бенфіки» завершився нічиєю

Матч першого туру Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та лісабонською «Бенфікою» завершився 15 вересня з рахунком 0:0.

Гра відбулася на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Основний та додатковий час завершилися без переваги жодної з команд.

Матч між іншими двома командами в групі Е, «Баварією» та «Барселоною», завершився на користь першої напередодні з рахунком 3:0.

29 вересня «Динамо» зустрінеться з «Баварією» в Мюнхені.