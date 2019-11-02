Судді пішли до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід Дубневичу

Судді Вищого антикорупційного суду України пішли до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід народному депутату з групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу.

Спеціалізована антикорупційна просить взяти депутата під варту з альтернативою застави 93 мільйони гривень. Адвокати закликають суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або віддати депутата на поруки колегам. Дубневича готові взяти на поруки дев’ять представників парламентської групи «За майбутнє».

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення відповідно до матеріалів експертизи оцінюються у понад 93 мільйони гривень.

Сам народний депутат каже про «політичне підґрунтя» справи.