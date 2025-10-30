ОВА: у лікарні померла семирічна дівчинка, яка постраждала через російський удар по Вінниччині

У лікарні померла семирічна дівчинка, яка постраждала через російський удар по Вінниччині, повідомила перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.

«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати», – написала вона у телеграмі.

Раніше було відомо, що через російську атаку на Вінниччині постраждали четверо дорослих і семирічна дівчинка: двоє дорослих госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації.



30 жовтня Вінниччина зазнала масованої комбінованої атаки РФ. За даними місцевої влади, внаслідок атаки є ушкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну інфраструктуру – загалом у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки.





Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала складного комбінованого удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія для удару застосувала 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 592 дрони та 31 ракету. За даними президента Володимира Зеленського, через атаку постраждали 10 регіонів України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



