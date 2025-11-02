У лісі на сході Естонії виявили 250-кілограмову авіабомбу

У неділю, 2 листопада, біля села Аувере (повіт Іда-Вирумаа) буде знешкоджено авіаційну бомбу, виявлену в лісі неподалік від кордону з Росією, повідомила рятувальна служба Естонії.

Місцевих жителів попередили про можливі гучні вибухи.

За даними служби, о 08:30 ранку до центру надзвичайних викликів надійшло повідомлення від людини, яка під час прогулянки в лісі натрапила на «великий вибухонебезпечний предмет». На місце прибули сапери й встановили, що йдеться про 250-кілограмову авіабомбу.

Рятувальна служба закликала мешканців Аувере та навколишніх територій зберігати спокій у разі, якщо почують гучні звуки або вибухи.

За інформацією рятувальників, усі роботи проводились із дотриманням «необхідних правил безпеки».

Раніше Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії (PPA) повідомив, що закрив проїзд через так званий «Саатсеський чобіт» – виступ території Росії, який проходить на території села Саапсе. 11 жовтня місцеві медіа повідомили з посиланням на PPA, що естонські прикордонники помітили рух більш чисельного, ніж зазвичай, загону на російському боці кордону.

За даними поліції, проїзд дорогою, що частково проходить територією Псковської області РФ, закрили для запобігання можливим провокаціям й інцидентам, а також для забезпечення безпеки жителів Естонії.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.