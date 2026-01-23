Генштаб ЗСУ повідомив про 222 бої на фронті, більше половини – на двох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 222 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штабу ЗСУ у ранковому зведенні.

За уточненими даними штабу, вчора російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб. Зокрема, сили РФ завдали авіаударів по Добропіллю на Донеччині, Святопетрівці, Залізничному, Верхній Терсі, Різдвянці, Шевченківському, Долинці, Воздвижівці Запорізької області.

На фронті більшість російських атак була на Покровському напрямку. Тут українські захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки.



На Гуляйпільському напрямку противник 37 разів намагався йти вперед на позиції українських оборонців у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.



А на Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

Також бої меншої інтенсивності тривають на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.