На фронті відбулося 37 бойових зіткнень – Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави», – ідеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також указують, що «на Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області».

«На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – наголошують у ранковому зведенні.

Також, за цими даними, українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та сім – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, девʼять артилерійських засобів, склад пально-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.