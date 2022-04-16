Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати військ РФ у війні проти України

Від початку повномасштабної війни до 16 квітня російські війська втратили в Україні понад 20 тисяч особового складу, майже 2 тисячі бойових броньованих машин, понад 160 літаків. Таке повідомлення оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

За цими даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 20100 осіб,

танків ‒ 762,

бойових броньованих машин ‒ 1982,

артилерійських систем – 371,

ракетних систем залпового вогню – 125,

засобів протиповітряної оборони – 66,

літаків – 163,

гелікоптерів – 145,

автомобільної техніки – 1458,

кораблів і катерів – 8 (у тому числі крейсер «Москва»),

цистерн з пально-мастильними матеріалами – 76,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 138,

спеціальної техніки – 26,

пускових установок ракетних комплексів – 4.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».