Генштаб заявив про знищення пункту управління мотострілецької бригади РФ на Донбасі

Генеральний штаб України заявив увечері 11 серпня про ураження командного пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ на окупованій території Донецької області.

«За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний «Днєпр» та п’ять осіб оперативного складу. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Також 11 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що ситуація на лінії фронту залишається складною, додавши, що «важко, але противника стримуємо».

Президент України Володимир Зеленський раніше 11 серпня вказав, що «росіяни хочуть лише виграти час, а не закінчити війну». «Зокрема, про це свідчать ситуація на полі бою та російські удари по цивільних обʼєктах і людях», – написав глава держави за підсумками свого спілкування з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За повідомленням Генерального штабу, станом на 16:00 11 серпня на фронті відбулося 65 боїв. Найнапруженішою ситуація, як і раніше, залишається на Покровському напрямку в Донецькій області, де зафіксована понад третина боїв.