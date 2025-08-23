На фронті відбулося понад 70 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 23 серпня на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Клюси, Гута-Студенецька Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Біла Береза Сумської області; також авіаударів зазнали Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 22:00.

Третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку протягом дня противник 23 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України