На фронті відбулося 117 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

З початку доби 17 вересня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Нововасилівка, Гірки, Козаче, Товстодубове, Ромашкове, Середина-Буда, Рудак, Бобилівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Близько третини боїв зафіксовані на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та відбили 31 атаку противника, досі бої тривають у семи локаціях», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями… Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – зазначив президент без подробиць.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.