На фронті відбулося майже пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 15 березня кількість атак сил РФ становить 49, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Безсалівка, Кучерівка, Рижівка, Масензівка, Ходине, Іскрисківщина, Степанівка, Будки, Старикове, Козаче, Уланове, Мала Слобідка», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Майже всі бої відбулися на чотирьох напрямках на Донеччині та Запоріжжі – Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районі Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій в бік населених пунктів Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Молодецьке. Одне боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив вісім наступальних дій в районах населених пунктів Березове, Тернове, Першотравневе, Новомиколаївка, Злагода та у напрямку Вербового. Крім того, Іванівка, Гаврилівка, Просяна зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районі Гуляйполя, та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне. Три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

Раніше, 14 березня, під час чергового візиту на лінію фронту Сирський повідомив, що Сили оборони України «поступово просуваються вперед» на півдні України.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.