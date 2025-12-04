На фронті відбулося 170 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 3 грудня на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну гармату ворога», – йдеться в ранковому зведенні.

Понад чверть боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного», – вказано в повідомленні.

Складною є ситуація і на Костянтинівському напрямку на Донеччині.

«На Костянтинівському напрямку противник здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

Російська сторона, зокрема президент РФ Володимир Путін, вже неодноразово заявляла про захоплення Покровська. Влада України такі повідомлення заперечує.

Проєкт DeepState станом на 3 грудня пише про просування сил РФ у Покровську.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.